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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation: Tatsuya OTANI
Words: James Elliott¡¡Photography: Porsche AG
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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation: Tatsuya OTANI
Words: James Elliott¡¡Photography: Porsche AG