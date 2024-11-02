【大雨警報】和歌山県・和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町などに発表
気象台は、午後1時18分に、大雨警報（浸水害）を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町、美浜町に発表しました。
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北部では、2日夕方まで低い土地の浸水に、2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□暴風警報
2日昼過ぎに警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□暴風警報
2日昼過ぎに警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■橋本市
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■有田市
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■岩出市
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■紀美野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■美浜町
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm