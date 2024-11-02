TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時18分に、大雨警報（浸水害）を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町、美浜町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町などに発表

北部では、2日夕方まで低い土地の浸水に、2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□暴風警報
　2日昼過ぎに警戒
　風向　南
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■海南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□暴風警報
　2日昼過ぎに警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　25m/s

■橋本市
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■有田市
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■岩出市
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■紀美野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■美浜町
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm