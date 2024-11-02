【大雨警報】兵庫県・神戸市、西宮市、宝塚市、三田市に発表
気象台は、午後1時15分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を神戸市、西宮市、宝塚市、三田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を三木市、宍粟市、猪名川町、神河町に発表しました。さらに洪水警報を丹波市、多可町、神河町、佐用町、香美町に発表しました。
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兵庫県では、2日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■姫路市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■尼崎市
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■西宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■芦屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■伊丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm
■豊岡市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■宝塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■三木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■川西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■三田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■丹波篠山市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■養父市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■丹波市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■朝来市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■宍粟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■猪名川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■多可町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■神河町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■佐用町
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■香美町
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒