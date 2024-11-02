気象台は、午後1時15分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を神戸市、西宮市、宝塚市、三田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を三木市、宍粟市、猪名川町、神河町に発表しました。さらに洪水警報を丹波市、多可町、神河町、佐用町、香美町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・神戸市、西宮市、宝塚市、三田市に発表

兵庫県では、2日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■神戸市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■姫路市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■尼崎市

□大雨警報【発表】

・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■西宮市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■芦屋市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■伊丹市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

2日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 90mm



■豊岡市

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

2日夕方にかけて警戒



■宝塚市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■三木市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



■川西市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■三田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水

2日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■丹波篠山市

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



■養父市

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

2日夕方にかけて警戒



■丹波市

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

2日夕方にかけて警戒



■朝来市

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

2日夕方にかけて警戒



■宍粟市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

2日夕方にかけて警戒



■猪名川町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm



■多可町

□大雨警報

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

2日夕方にかけて警戒



■神河町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

2日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

2日夕方にかけて警戒



■佐用町

□洪水警報【発表】

2日夕方にかけて警戒



■香美町

□洪水警報【発表】

2日夕方にかけて警戒



