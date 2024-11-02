【大雨警報】京都府・向日市に発表
気象台は、午後1時4分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を向日市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を長岡京市に発表しました。さらに洪水警報を京都市、亀岡市、南丹市、京丹波町に発表しました。
京都府では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■福知山市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■舞鶴市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■綾部市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■宇治市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■宮津市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■亀岡市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■城陽市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■向日市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■長岡京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■京丹後市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■南丹市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■木津川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■京丹波町
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■伊根町
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■与謝野町
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒