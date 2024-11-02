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気象台は、午後1時4分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を向日市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を長岡京市に発表しました。さらに洪水警報を京都市、亀岡市、南丹市、京丹波町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・向日市に発表

京都府では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■福知山市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■舞鶴市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■綾部市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■宇治市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■宮津市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■亀岡市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■城陽市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■向日市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■長岡京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■京丹後市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■南丹市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■木津川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■京丹波町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■伊根町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■与謝野町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒