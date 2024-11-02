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気象台は、午後1時1分に、大雨警報（土砂災害）を豊能町、能勢町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・豊能町、能勢町に発表

大阪府では、2日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■堺市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■池田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■吹田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■高槻市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■枚方市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■寝屋川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■門真市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■摂津市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■東大阪市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■豊能町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■能勢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm