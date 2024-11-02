【大雨警報】大阪府・豊能町、能勢町に発表
気象台は、午後1時1分に、大雨警報（土砂災害）を豊能町、能勢町に発表しました。
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大阪府では、2日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■堺市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■池田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■高槻市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■枚方市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■寝屋川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■門真市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■摂津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■東大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■豊能町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■能勢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm