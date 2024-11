アメリカンレトロをテーマにリニューアル！ 京都サンケイボウル

ボウリング場「サンケイボウル」(京都府福知山市)は、今回大規模な店舗リニューアルを実施し、2024年11月2日(土)より「アメリカンレトロ」をテーマに、従来のイメージを刷新する、新しい空間として生まれ変わります。

●視覚で楽しむアメリカンレトロ!デザインに込めた想い

これまで地域の方に支えられ、半世紀以上営業を続けてきたサンケイボウル。

今回のリニューアルでは、視覚的にも楽しいアメリカンレトロな空間を大改装で実現しました。

若い世代にとっては新しく、大人世代には懐かしいアメリカンレトロな店内で、これまで以上に、地域の人と人を繋ぐ場になればと思っています。

また、「アメリカンレトロ」が指すのは、1950〜1970年代のアメリカ文化を反映したスタイル。

日本で起こった1960年頃のボウリング大流行に時期をあわせたデザインに、ボウリングブーム再建への願いを込めました。

ボウラーズベンチの床は一面フラッグチェックに

アメリカンレトロをイメージさせる店内

●店内装飾はフォトスポットとしても!

新しくなったサンケイボウルは、アメリカンレトロな魅力がいっぱい!

店内には当時のアメリカを象徴する「クラシックカー」がディスプレイされ、まるで映画のワンシーンに迷い込んだかのような体験が楽しめます。

また、スタッフの制服やレーン札、スコアシート等の小物にも世界観を詰め込みました。

ボウリングはもちろん、フォトスポットとしても楽しめます。

入店して出迎えてくれるのはクラシックカーとポップな絵画

レストスペースはよりゆったり過ごせる憩いの場へ

制服も店内の雰囲気にあわせてデザインを一新

●関西最大級にして京都初※のボウリングマシンを導入

日本では2023年10月に販売発表以来、全国でも数件の導入にとどまる希少なボウリングマシン「EDGE STRING(エッジストリング)」を導入。

これにより機械トラブルが大幅に減少し、快適にボウリングを楽しめます。

全自動バンパーレーンを全てのレーンに導入。

自動的にバンパーが設置されるため、大人から子どもまで一緒にボウリングを楽しむことができるようになりました。

※同社調べ

●リニューアルオープンイベントの案内

日程 :2024年11月2日(土)〜2024年11月4日(月・振休)

時間 :10:00〜なくなり次第終了

イベント:ガラガラ抽選会

期間中に豪華賞品がもらえるチャンス!

1等 :東京のテーマパークペアチケット(11月2日)

Nintendo Switch(11月3日)

温泉旅行ペア宿泊券(11月4日)

2等〜5等まで順次プレゼントを日別で用意しています。

また、期間中にご来店いただいた先着500名様には、サンケイボウル限定のオリジナルエコバッグをプレゼント。

1950〜60年代にアメリカで大流行したボウリング、その懐かしい魅力を現代に蘇らせ、サンケイボウルが新しい形で届けられます。

最新マシンによるスムーズなプレイと非日常空間から成る、特別なひとときを楽しめます。

【店舗概要】

店舗名 : サンケイボウル

所在地 : 京都府福知山市字堀小字下高田2346

定休日 : 年中無休

営業時間 : 10:00〜24:00

店舗HP : https://www.sap-f.com/

