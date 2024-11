香ばしい美味しさ！あじかん「おいしい！ごぼう茶」

あじかんは、ペットボトルタイプの焙煎ごぼう茶「おいしい!ごぼう茶」を、2024年11月1日(金)より、自社通販サイトにて販売を開始し、その後随時全国のスーパーやドラッグストアへ展開します。

あじかん「おいしい!ごぼう茶」

容量 :500mlペットボトル

発売日 :2024年11月1日

賞味期限:12カ月

【一般販売仕様・価格】

内容量 :500ml/本

希望小売価格:173円(税込)

11月1日以降、西日本を中心にスーパーやドラッグストアにて随時販売開始。

【通信販売仕様・価格】

内容量 :500ml×24本/ケース

通常購入価格:3,576円/ケース(税込)

販売サイト:公式ECサイト「あじかんショップ 美食生活」にて、11月1日より購入可能。

おいしい!ごぼう茶

■水分補給を兼ねた手軽な腸活に便利

ごぼうには、食物繊維のイヌリン、ポリフェノールなどの栄養成分が含まれています。

また、カロリーゼロ、脂質ゼロ、ノンカフェインですので、水分補給を兼ねた健康づくりにも役立ちます。

お食事やリラックスタイム、通勤・通学時など、シーンに合わせて手軽にご活用ください。

■7割以上が「美味しい」「また飲みたい」と回答

一般の方々を対象にした試飲アンケートでは、66名(36%)の方が「とてもおいしい」、73名(39%)の方が「おいしい」とご回答いただきました。

さらに、このペットボトルごぼう茶を「また飲みたいと思いますか」という問いに対して、134名(72%)の方が「飲みたい」とご回答いただきました。

※自社調べ(2024年7月、東京・大阪・広島・福岡で実施/188名)

くわしくは特設サイト(あじかん企業サイト内)を確認してください。

https://www.ahjikan.co.jp/bottled_tea/

【特長】

(1)上質な国産ごぼうを使用

(2)あじかん独自の特許製法(特許番号:第5661263号)

(3)香ばしい美味しさ、ゴクゴク飲める口あたり

(4)ごぼう由来の食物繊維やポリフェノールを含有

(5)カロリーゼロ&ノンカフェインで安心

