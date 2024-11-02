¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Îüþ¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥àüþ¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¡©¡×
¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ê±¦¡Ë¤¬¤Ï¤ª¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áª¼ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«¤âÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿½ËÊ¡¤Î¾ì¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÈ±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÇòÃÏ¤ÎÄ¹¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¤Î¥Ç¥Ë¥à¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÎ¢ÃÏ¤Ë¡ÖWorld Series¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤¬¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÆ±¤¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼Íß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¡©¡×¤È¡¢Æüº¢¤«¤é¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ËÈá´ê¤ÎWSÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤Ï·ëº§1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É´Þ¤á¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³ÊÊÌ¤Ê1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]