コミフPETS「総合栄養食」

■コミフPETS総合栄養食 鶏肉&豚レバー

内容量:100g/1袋、240g/1袋の2タイプ

金額 :100g 495円(税込)、240g 990円(税込)

■コミフPETS総合栄養食 馬肉&豚レバー

内容量:100g/1袋、240g/1袋の2タイプ

金額 :100g 495円(税込)、240g 990円(税込)

ホットドッグが新たなペット専用ブランド「コミフPETS」にて愛犬の健康をサポートする総合栄養食を販売中です。

犬のおやつ・ごはん研究家Decoが獣医師とともに商品開発を行いました。

2024年11月2日(土)よりイオンペット株式会社が展開するペット専門店「PETEMO」・ペテモオンラインストア限定で取り扱いを開始します。

鶏肉&豚レバー パッケージ

馬肉&豚レバー パッケージ

商品イメージ(2)

〜商品特徴〜

■ヒューマングレードの食材を使用し、国内の食品工場で製造

■愛犬の健康をサポート!

鶏肉&豚レバー:皮膚・被毛ケア(ビタミンE2倍強化配合※1 オメガ3配合)

馬肉&豚レバー:骨・関節・筋肉ケア

(たんぱく質30%以上※2 カルシウム強化※3)

※1 同社コミフPETS馬肉&豚レバーと比較 ※2 乾物換算値

※3 同社コミフPETS鶏肉&豚レバーと比較

■100gはお試しサイズ、240gは使いたい分だけ解凍できる小分けタイプになっています

鶏肉&豚レバー 240g

【イオンペット株式会社/PETEMO(ペテモ)について】

