Boys be・AmBitiousら関西ジュニア、2025年1月に大阪城ホールライブ開催決定【日程】
【モデルプレス＝2024/11/02】Boys be、AmBitiousをはじめとする関西ジュニアが、2025年1月より「関西ジュニア Concert 2025 Boys be AmBitious」を開催することが決定した。2024年11月2日、公式サイトにて発表された。
【写真】関西ジュニア28人が「TGC」登場
毎年年始にコンサートを開催している関西ジュニア。2025年の年始公演に出演するのはBoys be、AmBitious、関西ジュニア。1月3日は17時30分開演の1公演、1月4日・5日は12時30分開演と17時開演の2公演ずつ、計5公演を開催する。（modelpress編集部）
会場：大阪城ホール
2025年1月3日（金）開演17：30
2025年1月4日（土）開演12：30／17：00
2025年1月5日（日）開演12：30／17：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10064
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◆関西ジュニア、2025年1月に大阪城ホールライブ開催
毎年年始にコンサートを開催している関西ジュニア。2025年の年始公演に出演するのはBoys be、AmBitious、関西ジュニア。1月3日は17時30分開演の1公演、1月4日・5日は12時30分開演と17時開演の2公演ずつ、計5公演を開催する。（modelpress編集部）
◆「関西ジュニア Concert 2025 Boys be AmBitious」公演日程
会場：大阪城ホール
2025年1月3日（金）開演17：30
2025年1月4日（土）開演12：30／17：00
2025年1月5日（日）開演12：30／17：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10064
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