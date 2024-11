メロディック・パンクバンドSpecialThanksが、全国ツアー『PUNK RECORDS Tour 2024-2025』の初日公演を、10月27日に千葉LOOKで開催。4年ぶりにリリースした渾身のフルアルバム『PUNK RECORDS』を引っ提げて、バンドへの情熱がほとばしる最高の一夜を繰り広げた。オフィシャルレポートを掲載する。関連記事: SpecialThanksが語る、パンクなアルバムを作った理由、フルアルバムとCDへのこだわり 最初に登場したのは、ゲストのTOTALFAT。開幕早々、怒涛の勢いでエネルギッシュなパフォーマンスを展開し、キャッチーなメロディと疾走感のあるサウンドで観客をノせる。フロアでは、激しいモッシュやダイブがとめどなく繰り広げられ、熱狂のカオス空間と化した。

TOTALFAT(Photo by MASATY)すでに熱気と活気に満ちた会場に、満を持してSpecialThanksが登場。圧倒的な高揚感を醸し出すSE「Dawn...」に続いて、最上級にポップで突き抜けた明るさを持つ「New future」でライブはハッピーに幕開け。コール&レスポンスで早くも一体感が生まれたところで、続けて「地球防衛軍」へ。Misaki(Vo/Gt)のエモーショナルなボーカルと、よしだ(Dr)のパワフルなドラムが生み出す躍動感に、フロアの熱量はさらに上昇。イヤマ(サポートベース)も含めた3人のプレイの勢いも増していくばかりだ。”Lets Go!” ”PUNK RECORDS!”の掛け合いから始まったのは、「POWERFUL POWER」。繰り出されるメロディアスかつハードなフレーズは、無敵感に溢れている。直球なロックサウンドに乗せて、Misakiの真っすぐな歌声を届けた「Romance」は、夢中で音楽を追いかけ続ける素直な気持ちを歌った、ある種のラブレターのような一曲。込み上げる思いを歌詞にのせて歌うMisakiの表情はキラキラと輝いて見えた。ライブ中盤では、今回のアルバムの中でも優しく光るバラードソング「kirei」、壮大な美しさを放つラブソング「ふたりのうた」と、じっくり聴かせるパートも。心に染みわたるMisakiの透明感のある歌声と、心地よいサウンドで観客を存分に酔わせた。SpecialThanks(Photo by 一木茉莉)後半戦は「Ringling Go!!!」で再びエンジンをかけ、「Mr.Donut」「30s PUNKS」とパンキッシュでハードなナンバーを立て続けに投下。彼らが放つ爽快でパワフルなサウンドが爆発し、観客のボルテージもピークに到達。サークルモッシュでもみくちゃになったフロアには笑顔が溢れていた。ここでMisakiが、『PUNK RECORDS』に込めた思いを改めて語り始める。「このアルバムは奇跡の一枚です。去年メンバーが脱退したとき、私は初めてバンドを諦めそうになった。でも仲間に支えられて続けられて。今まではメンバーチェンジがある度、”私がいればSpecialThanksだし!”って強がってたけど、もっと自分の弱いところを素直に出していいなって。今回はそんな思いも込めて作りました。みんなに届けられて本当に嬉しいです」。途中、涙ぐみながらも赤裸々にナイーブな心の変化を告白するMisakiに、フロアからは温かな拍手と歓声が送られた。そして晴れやかな表情で「まだまだ私は歌っていきたいです!」と高らかに宣言し、”みんなからの愛を受けて書いた曲”という紹介から「Hey! Sunny!」へ。弱い自分も認めながら、それでも前へ。今のSpecialThanksだからこそ歌える、エネルギーに満ちた自分自身への応援歌だ。観客は拳を力強く掲げ、彼らの思いをしっかりと受け止めた。(Photo by 一木茉莉)夜の美しさを幻想的に歌った「ミラコーナイト」で、この夜をさらに特別な時間にした後は、「Don't you see」でフィナーレへ。3人が鳴らす情熱的なパンクサウンドは全ての観客の心を揺さぶり、最高潮の盛り上がりのまま終わりを迎えた。初日を大成功に終えた本ツアーは、来年2月24日(月・祝)に東京・渋谷Spotify O-WESTで迎えるファイナルまで続く。TEXT 南明歩<ライブ情報>PUNK RECORDS release tour 2024-20252024年11月8日(金)福岡 Queblick2024年11月9日(土)宮崎 LAZARUS2024年11月17日(日)北海道 札幌KLUB COUNTER ACTION2024年11月24日(日)新潟 LiveHall GOLDEN PIGS BLACK STAGE2024年12月7日(土)神奈川 横浜BuzzFront2025年1月12日(日)宮城 仙台ROCKATERIA2025年1月18日(土)広島 ALMIGHTY2025年1月19日(日)兵庫 神戸 太陽と虎2025年1月25日(土)大分 club SPOT2025年1月26日(日)香川 高松TOONICE2025年2月8日(土)愛知 名古屋UPSET2025年2月9日(日)大阪 心斎橋Pangea2025年2月24日(月祝)東京 渋谷Spotify O-WEST※TOUR FINAL「PUNK RECORDS」Tour 2025年編(仙台〜大阪)チケット一般販売 11/2(sat) 10:00〜※東京公演の一般販売は後日告知<リリース情報>SpecialThanks『PUNK RECORDS』10月23日CD3形態同時発売(配信も同日開始)Official HP:https://specialthanksfan.bitfan.id