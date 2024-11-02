ブラジル代表、11月南米予選のメンバー発表…実戦復帰のネイマールは招集外
ブラジルサッカー連盟は1日、11月のFIFAワールドカップ26南米予選に臨むブラジル代表のメンバーを発表した。
ブラジル代表は南米予選でここまで5勝1分4敗の現在4位。14日に敵地でベネズエラ代表と、19日にホームでウルグアイ代表と対戦する。
ドリヴァル・ジュニオール監督は、ヴィニシウス・ジュニオールやマルキーニョスら主力を順当に招集。一方、負傷中のGKアリソン（リヴァプール／イングランド）や大けがから復帰したばかりのFWネイマール（アル・ヒラル／サウジアラビア）、クラブで出場時間が限定的なFWエンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）らはメンバーから外れた。
ブラジル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
アブネル（リヨン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ムリーロ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
▼MF
アンドレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ジェルソン（フラメンゴ）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
▼FW
エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ルイス・エンヒキ（ボタフォゴ）
イゴール・ジェズス（ボタフォゴ）
サヴィーニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ブラジル代表は南米予選でここまで5勝1分4敗の現在4位。14日に敵地でベネズエラ代表と、19日にホームでウルグアイ代表と対戦する。
ドリヴァル・ジュニオール監督は、ヴィニシウス・ジュニオールやマルキーニョスら主力を順当に招集。一方、負傷中のGKアリソン（リヴァプール／イングランド）や大けがから復帰したばかりのFWネイマール（アル・ヒラル／サウジアラビア）、クラブで出場時間が限定的なFWエンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）らはメンバーから外れた。
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
アブネル（リヨン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ムリーロ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
▼MF
アンドレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ジェルソン（フラメンゴ）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
▼FW
エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ルイス・エンヒキ（ボタフォゴ）
イゴール・ジェズス（ボタフォゴ）
サヴィーニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）