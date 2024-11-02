【大雨警報】滋賀県・大津市南部、大津市北部、草津市、栗東市、野洲市、高島市に発表
気象台は、午前11時50分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、大津市北部、草津市、栗東市、野洲市、高島市に発表しました。
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滋賀県では、2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大津市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大津市北部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■栗東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■野洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■高島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm