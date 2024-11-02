¡Ö¤³¤³¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×J1Ê¡²¬¤¬3Æü¡¦ÇðÀï¡¡»ÄÎ±Áè¤¦Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Èº°ÌîÏÂÌé¤¬µó¤²¤¿·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬3Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÊ¡²¬¤ò»Ø´ø¤·¤¿°æ¸¶ÀµÌ¦´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÇð¤Ï¡¢»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¡£ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿Ì¾¤«´ÊÃ±¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏGK¤ò´Þ¤á¤ÆÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¹¶¼é¤È¤â¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤È¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç¥ê¡¼¥°Àï8ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥µ¥ô¥£¥ª¤ò¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡º°ÌîÏÂÌé¤â¡Ö¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£¤³¤³¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿Ê¬Áê¼ê¤Î¹¶·â²ó¿ô¤Ï¸º¤ë¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ¤Ç¡¢º£µ¨±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤º°Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï1ÂÐ1¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬°ì¤ÄÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢9·î°Ê¹ß¤Î6»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£º°Ìî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï»î¹ç¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÎý½¬¤ÏÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤È¥Û¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤È2»î¹ç¡£º°Ìî¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£Ä¾ÀÜÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤±¤É¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ç´èÄ¥¤ë¥×¥ì¡¼¤ä¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤«¤ï¤¹¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÊø¤¹¤Î¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤È¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£