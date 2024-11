◆UNLAME、活動休止を発表

【モデルプレス=2024/11/02】日本テレビ系オーディション番組「OUT OF 48」から誕生したUNLAME(アンレイ厶)が、活動を休止することがわかった。1日、グループの公式サイトにて発表された。公式サイトでは「この度、UNLAMEは2025年1月10日(金)をもちまして、活動を休止させていただくこととなりました」と発表。「いつもグループの活動を温かく見守り応援してくださっているファンのみなさま、関係者のみなさまには突然のご報告となり申し訳ございません」とし、活動最終日となる1月10日に、横浜1000CLUBにてファイナルファンコンサート「UNLAME FAN-CON “Be UNLAME”」を開催することを告知した。

◆AKB48現役メンバーら所属・UNLAME

◆発表全文

なお、11月13日(水)Veats Shibuya にて開催予定の「UNLAME “KIRAKIRA Tune TOUR in Tokyo vol.3」は中止に。「公演を楽しみにお待ちいただいておりましたみなさまには、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し「活動最終日まで残り70日となりますが、引き続き UNLAME、そしてHINANO・HIYUKA・SAE・SUZUKA・YUIへの応援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。AKB48の現役選抜メンバーからステージに立ったばかりの研究生まで総勢39人が、一般の応募者と共にオーディションに参加した「OUT OF 48」より、約4ヶ月に渡る審査を勝ち抜き結成されたUNLAME。2024年3月にNARUMI(倉野尾成美/AKB48)、6月にYUKAが卒業し、現在はHINANO(久保姫菜乃/AKB48)・HIYUKA(坂川陽香/AKB48)・SAE(新井彩永/AKB48)・SUZUKA(佐藤涼風)・YUI(山口結愛/AKB48)の5人で活動している。いつもUNLAMEを応援いただき誠にありがとうございます。この度、UNLAMEは2025年1月10日(金)をもちまして、活動を休止させていただくこととなりました。いつもグループの活動を温かく見守り応援してくださっているファンのみなさま、関係者のみなさまには突然のご報告となり申し訳ございません。また、活動最終日となります2025年1月10日(金)に、横浜1000CLUBにてUNLAMEのファイナルファンコンサート「UNLAME FAN-CON "Be UNLAME"」を開催することが決定いたしました。詳細は後日オフィシャルサイトにて発表いたします。なお、11月13日(水) Veats Shibuya にて開催予定の「UNLAME “KIRAKIRA Tune TOUR in Tokyo vol.3」につきましては、中止とさせていただきます。公演を楽しみにお待ちいただいておりましたみなさまには、心より深くお詫び申し上げます。活動最終日まで残り70日となりますが、引き続き UNLAME、そしてHINANO・HIYUKA・SAE・SUZUKA・YUIへの応援をよろしくお願いいたします。2024年11月1日株式会社blowout/株式会社DH【Not Sponsored 記事】