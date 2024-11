4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースが日本時間2日、地元のロサンゼルスで優勝パレードを行いました。

パレードは2階建てのバスでロサンゼルス市内を回り、大谷翔平選手は3台目のバスに乗り、山本由伸投手やウィル・スミス選手、さらに真美子夫人や愛犬のデコピンら家族も同乗しファンの声援に応えました。

パレード後は本拠地、ドジャー・スタジアムで祝賀イベントを行い、集まった大勢のファンの前でワールドシリーズMVPのフレディ・フリーマン選手やロバーツ監督らがスピーチしました。

ロバーツ監督はスピーチを終わらせると大谷選手をコール、呼ばれた大谷選手は照れながらマイクを持つとスタジアムは大歓声に包まれました。

ファンに向け大谷選手は「This is such a special moment for me. I'm so honored to be here and to be part of this team. Congratulations LosAngeles, thank you fans.」(これは私にとってすごく特別な瞬間。このチームの一員にいられてとても光栄に思います。おめでとう、ロサンゼルス。ファンのみなさん、ありがとう!)と流ちょうな英語でコメントしました。

スピーチが終わると大谷選手は「由伸どこ行った?」と山本投手を探し始めます。するとチームメートから「ヨシ!ヨシ!」コールが始まり、背中を押されながら登場した山本投手はファンに向けて「サンキュードジャースファン」と叫び、ファンとチームメートをわかせました。