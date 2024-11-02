【大雨警報】鳥取県・若桜町、智頭町、八頭町に発表
気象台は、午前11時7分に、大雨警報（土砂災害）を若桜町、智頭町、八頭町に発表しました。また洪水警報を日南町、日野町に発表しました。
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鳥取県では、2日夕方まで土砂災害に警戒してください。中・西部では、2日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■米子市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
2日昼過ぎにかけて警戒
■境港市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■若桜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■智頭町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■八頭町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■大山町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■南部町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■伯耆町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■日南町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日昼過ぎにかけて警戒
■日野町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
2日昼過ぎにかけて警戒
■江府町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒