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気象台は、午前11時7分に、大雨警報（土砂災害）を若桜町、智頭町、八頭町に発表しました。また洪水警報を日南町、日野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・若桜町、智頭町、八頭町に発表

鳥取県では、2日夕方まで土砂災害に警戒してください。中・西部では、2日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■米子市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　2日昼過ぎにかけて警戒

■境港市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■若桜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■智頭町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■八頭町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■大山町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■南部町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■伯耆町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■日南町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日昼過ぎにかけて警戒

■日野町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

□洪水警報【発表】
　2日昼過ぎにかけて警戒

■江府町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒