３大会ぶり２度目の栄冠か、初のメジャータイトル獲得か。ルヴァン杯決勝で名古屋と新潟が激突、両チームのスタメンは？
11月２日にルヴァンカップの決勝戦が国立競技場で開催。名古屋グランパスとアルビレックス新潟が激突する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
▼名古屋
GK １ランゲラック
DF 24河面旺成
DF 20三國ケネディエブス
DF 34内田宅哉
MF 55徳元悠平
MF ８椎橋慧也
MF 15稲垣 祥
MF 14森島 司
MF ２野上結貴
FW ７和泉竜司
FW 18永井謙佑
控えメンバー）
GK 16武田洋平
DF ３ハ・チャンレ
MF 27中山克広
MF 33菊地泰智
MF ５吉田温紀
MF 66山中亮輔
FW 10パトリック
FW 11山岸祐也
FW 77キャスパー・ユンカー
【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
▼新潟
GK 21阿部航斗
DF 25藤原奏哉
DF ５舞行龍ジェームズ
DF 45稲村隼翔
DF 42橋本健人
MF ８宮本英治
MF ６秋山裕紀
MF 11太田修介
MF ７谷口海斗
FW 99小野裕二
FW 14長谷川元希
控えメンバー）
GK 23吉満大介
DF 18早川史哉
DF ３トーマス・デン
DF 31堀米悠斗
MF 17ダニーロ・ゴメス
MF 19星 雄次
MF 30奥村 仁
FW 16小見洋太
FW 27長倉幹樹
名古屋が３大会ぶり２度目の優勝を果たすか。新潟が初のメジャータイトルを手にするか。注目必至のファイナルは13時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
▼名古屋
GK １ランゲラック
DF 24河面旺成
DF 20三國ケネディエブス
DF 34内田宅哉
MF 55徳元悠平
MF ８椎橋慧也
MF 15稲垣 祥
MF 14森島 司
MF ２野上結貴
FW ７和泉竜司
FW 18永井謙佑
控えメンバー）
GK 16武田洋平
DF ３ハ・チャンレ
MF 27中山克広
MF 33菊地泰智
MF ５吉田温紀
MF 66山中亮輔
FW 10パトリック
FW 11山岸祐也
FW 77キャスパー・ユンカー
【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
▼新潟
GK 21阿部航斗
DF 25藤原奏哉
DF ５舞行龍ジェームズ
DF 45稲村隼翔
DF 42橋本健人
MF ８宮本英治
MF ６秋山裕紀
MF 11太田修介
MF ７谷口海斗
FW 99小野裕二
FW 14長谷川元希
控えメンバー）
GK 23吉満大介
DF 18早川史哉
DF ３トーマス・デン
DF 31堀米悠斗
MF 17ダニーロ・ゴメス
MF 19星 雄次
MF 30奥村 仁
FW 16小見洋太
FW 27長倉幹樹
名古屋が３大会ぶり２度目の優勝を果たすか。新潟が初のメジャータイトルを手にするか。注目必至のファイナルは13時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部