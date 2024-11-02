＜個人投資家の予想＞ 11月02日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(3289) 東急不ＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(6702) 富士通 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(3289) 東急不ＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(6702) 富士通 東証プライム
出所：MINKABU PRESS