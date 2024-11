一杯・一品ALL500円！ALL WIN「焼酎＆ハイボール バー シュワシュワ」

ALL WINは、大阪市淀川区十三本町に「焼酎&ハイボール バー シュワシュワ」を、2024年11月7日にグランドオープンします。

ALL WIN「焼酎&ハイボール バー シュワシュワ」

■所在地 :〒532-0024 大阪市淀川区十三本町1-10-1

■アクセス:阪急十三駅西口より徒歩2分

■営業時間:17:00〜24:00(ラストオーダー23:30)

焼酎・ウィスキーを珍しいものから人気商品まで多数取り揃え、「ワイングラスで下品にサワーとハイボールを呑んでやろう!」の精神で店舗を立ち上げました。

店内すべての一杯・一品はALL500円!1Fは立ち呑みフロア、2Fはボックス席を用意。

そしてなんと3Fは隠れ家空間でこっそり下品に呑む!その他、ワイン・日本酒も用意。

