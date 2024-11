除菌や菌の抑制効果！ナガオカ・リコー『銅金属を特許技術を使用して織り込んだキッチンタオル』

ナガオカ・リコーは、『銅金属を特許技術を使用して織り込んだキッチンタオル』をクラウドファンディングサイト・CAMPFIREにて2024年11月6日から先行予約販売します。

(※当初、2024年11月1日から販売開始予定でしたが延期となりました)

ナガオカ・リコー『銅金属を特許技術を使用して織り込んだキッチンタオル』

■銅繊維フィルターとは(銅金属の効果)

銅金属には本来、殺菌効果があるとされており健康維持にも必要不可欠なものとされており、人体や普段口にする食品にも銅が含まれていると言われています。

そのような効果を持つ“銅”は靴下にも使用がなされ、白癬菌の除去や足特有の嫌な匂い除去にも活用されてきました。

人体に良い影響を及ぼす銅の効果をより身近な物にしたいと思い、銅を繊維状にし様々な日用品に織り込むことで、銅の効果をより効率的に感じられるようにしたいと考えています。

■期待できる効果

・除菌や菌の抑制効果

・嫌な匂いの元凶となるウィルスの除去

■商品紹介(税込)

(1) 銅繊維入りキッチンタオルセット:2枚

通常 3,290円/CAMPFIRE価格(5%OFF) 3,126円

(2) 銅繊維入りキッチンタオルセット:3枚

通常 4,720円/CAMPFIRE価格(5%OFF) 4,484円

(3) 銅繊維入りキッチンタオルセット:4枚

通常 6,120円/CAMPFIRE価格(5%OFF) 5,814円

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 抗菌・殺菌作用を持つ銅繊維フィルターを織り込んだキッチンタオル

期間 : 2024年11月6日〜2024年12月8日

