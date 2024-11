ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ボタンで留められるホルダー部分がとっても便利な、ディズニーデザイン「ホルダー付きスマホショルダーストラップ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ホルダー付きスマホショルダーストラップ」

© Disney

価格:2,290円(税込)

サイズ:【ショルダー部】全長約130cm、【挟み込みパーツ部】約幅55mm×高さ40mm、【ホルダー部】約幅68×高さ32mm

ショルダー長さ調整可能

素材:【ショルダー部分】ポリエステル、【挟み込みパーツ部、ホルダー部】塩化ビニル樹脂

耐荷重:【挟み込みパーツ部】300g以下、【ホルダー部】50g以下

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

肩掛けや斜め掛けでスマートフォンを可愛く持ち運べるストラップ。

キャラクターのかわいさが目を引くデザインで、行楽などのお出かけにもおすすめ!

ホルダー部分には、サングラスや小さなぬいぐるみ、マスクなどを掛けておくこともできます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのストラップ。

ストラップ部分は「ミッキーマウス」らしく赤で、ホルダー部分には「ミッキーマウス」のズボンとハンドモチーフがそれぞれにあしらわれ、かわいさ満点☆

クリアシートは「ミッキーマウス」のシルエットになっています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのストラップ。

ストラップの黄色と黒の組み合わせが鮮やかでインパクトたっぷり!

ホルダー部分には「チップ」と「デール」のお顔がそれぞれに、クリアシートにはどんぐりの中から顔を出す「チップ」と「デール」の姿が描かれています。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのストラップ。

ポップなカラーで『トイ・ストーリー』の世界観を表現☆

ホルダー部分には「ハム」と「レックス」、クリアシートには「エイリアン」の姿があしらわれ、人気キャラクターが大集合しています。

© Disney

<セット方法>

取り付けは、スマートフォンケースにシートを挟むだけでOK◎

© Disney

ホルダー部分はボタンで留めることができ、そのうえ位置調整が可能!

好きなところに移動させることができます。

スマートフォンを斜め掛けしてかわいくお出かけ!

ボタンで留められるホルダー部分がとっても便利な、ディズニーデザイン「ホルダー付きスマホショルダーストラップ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフ・チップ&デール・『トイ・ストーリー』!ベルメゾン ディズニー「ホルダー付きスマホショルダーストラップ」 appeared first on Dtimes.