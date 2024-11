ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートの総柄がかわいい、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの厚敷きラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの厚敷きラグ」

© Disney

サイズと価格:【約150×180】9,990円(税込)、【約190×190】10,990円(税込)、【約190×230】12,900円(税込)、【約190×260】14,990円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

素材:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%(約20mm厚のウレタンフォーム入り)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっかりと厚みのあるラグ。

底冷え感や床つき感が少なく、座り心地は快適です!

表面にはなめらかなマイクロファイバー素材が使用され、ごろごろ寝転がっても気持ち良い◎

デザインは「ミッキーモチーフ」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップし、どちらも総柄アートになっています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのラグ。

落ち着いた色合いの赤やネイビー、グレーなどのチェック柄の上に、さまざまな大きさやカタチのミッキーモチーフが施されています☆

特徴的なカラーで、インテリアのオシャレなアクセントとしても活躍しそう。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのラグ。

ハニーポットを抱えた「くまのプーさん」と「ピグレット」が仲良く座っている姿が愛くるしく、まわりにはたくさんの木やお花が◎

色味やアート、全体的にあたたかみがあってほっこり。

<素材アップ>

約20mm厚のウレタンフォーム入りでふっかふか。

ラグとして楽しむのはもちろん、こたつの敷き布団代わりにしてもOK!

キャラクターアートの総柄がかわいい、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの厚敷きラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

