「NESTA BRAND」とのコラボアイテムが冬仕様に！HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」

写真拡大 (全4枚)

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

 

HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」

 

 

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

その第8弾として、アメリカ発のストリートウェアとレゲエ・インスピレーションを融合したデザインのストリートウェアブランド「NESTA BRAND」とのCOLLABORATIONは大好評。

今回はロングTシャツとプルオーバーパーカーとなって再登場。

前回の半袖同様、ラスタカラーを使用したレゲエ感満載のデザインに仕上がっています。

サイズは豊富な6サイズ展開です。

【アイテム】

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NESTA ロングスリーヴTシャツ(BLACK／WHITE)

￥8,490-　size：S／M／L／XL／XXL／XXXL

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NESTA プルオーバーパーカー(BLACK／GRAY)

￥11,990-　size：S／M／L／XL／XXL／XXXL

※All Tax in

【販売期間】

2024年11月2日(土)12:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

NESTA_HAN-KUN_5

NESTA_HAN-KUN_6

■ハンクン／HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催した。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「NESTA BRAND」とのコラボアイテムが冬仕様に！HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」 appeared first on Dtimes.