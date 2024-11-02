「NESTA BRAND」とのコラボアイテムが冬仕様に！HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」
HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。
HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」
HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。
その第8弾として、アメリカ発のストリートウェアとレゲエ・インスピレーションを融合したデザインのストリートウェアブランド「NESTA BRAND」とのCOLLABORATIONは大好評。
今回はロングTシャツとプルオーバーパーカーとなって再登場。
前回の半袖同様、ラスタカラーを使用したレゲエ感満載のデザインに仕上がっています。
サイズは豊富な6サイズ展開です。
【アイテム】
◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NESTA ロングスリーヴTシャツ(BLACK／WHITE)
￥8,490- size：S／M／L／XL／XXL／XXXL
◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NESTA プルオーバーパーカー(BLACK／GRAY)
￥11,990- size：S／M／L／XL／XXL／XXXL
※All Tax in
【販売期間】
2024年11月2日(土)12:00〜
※在庫がなくなり次第終了
【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」
https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300
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■ハンクン／HAN-KUN
湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。
メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催した。
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