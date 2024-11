「マイプロテイン」は、11月1日(金)から11月30日(土)までの期間、2,000点以上の豊富な商品を最大60%OFFで提供する「ビッグバンセール」を開催中です。

マイプロテイン「ビッグバンセール」

・セール期間: 2024年11月1日(金)0時〜11月30日(土)23時59分まで

・割引率 : 最大60%OFF(※2)

・セール会場: https://bit.ly/4hES2Zp

(※2)割引率は、予告なく変更となる可能性があります。

「マイプロテイン」は、11月1日(金)から11月30日(土)までの期間、2,000点以上の豊富な商品を最大60%OFFで提供する「ビッグバンセール」を開催中。

【「ビッグバンセール」について】

今回の「ビッグバンセール」では、お客様から高い支持を得ている「Impact ホエイ プロテイン」と「Impact EAA」に『業界最安値保証』を導入します。

セール期間中にマイプロテイン公式サイトで購入した対象商品が、他社ブランドの同一商品の販売価格より高いことが確認された場合、差額をマイプロテインクレジットとして1,000円を上限に還元。

11月のセール期間中、この『業界最安値保証』によって、最安値かつ納得のいく品質の商品を探す手間を省き、皆様が理想の身体づくりに専念できるよう、全力でサポートします。

「ビッグバンセール」および『業界最安値保証』概要は、下記より確認してください。

(※1)業界最安値とは、本保証期間中に対象商品(「Impact ホエイ プロテイン」1kg及び「Impact EAA」250g/500g)の比較対象となる商品を販売するスポーツサプリメント業界での販売価格と、マイプロテインでの購入価格を比較した際の価格を指します。

【『業界最安値保証』について】

◆対象商品

(1)「Impact ホエイプロテイン」1kg

(2)「Impact EAA」250g / 500g

・価格比較対象の他社商品基準詳細は、下記より確認してください。

https://bit.ly/3NNndUu

◆申請期間

2024年11月1日(金)〜11月30日(土)23時59分まで (※3)

(※3)上記期間内に、マイプロテイン公式サイトでの対象商品の購入、他社価格との比較、および価格差額の返金保証申請をすべて行う必要があります(購入と価格確認は同日でなくても構いません)。

◆返金方法

マイプロテインクレジットによる返金(発行から3か月間有効 )(※4)

(※4)申請者1名あたり1,000円が返金上限です。

また、マイプロテインクレジットは、次回マイプロテイン公式サイト上でのお買い物時に利用できます。

◆その他『業界最安値保証』に関する詳細

本保証の詳細な申請条件および申請方法は、下記のURLより確認してください。

https://bit.ly/3NNndUu

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post こだわり品質の豊富な商品が最大60%OFF!マイプロテイン「ビッグバンセール」 appeared first on Dtimes.