九州最大級の遊びの祭典！KAGOSHIMA outside Festival 2024〜HIGASHIKUSHIRA〜

KAGOSHIMA outside Festival 2024〜HIGASHIKUSHIRA〜

会場:東串良町町民運動場(〒893-1613 鹿児島県肝属郡東串良町新川西2065−1)

日時:2024年11月9日(土)9:30〜17:00

10日(日)9:30〜15:30

主催:KAGOSHIMA outside Festival 実行委員会

共催:COMIRAI.LAB、ダディーズオピニオン、アウトサイド

鹿児島県・東串良町において、「KAGOSHIMA outside Festival 2024〜HIGASHIKUSHIRA〜」を開催します。

このイベントは、東串良町、KAGOSHIMA outside festival 実行委員会ならびにTEAM outside、COMIRAI.LABが一丸となって地域の活性化、そして県民や県内外の子どもから大人まで楽しく過ごせるイベントを目指し、鹿児島県並びに大隅半島の知名度や素晴らしさをPRするものです。

このオモチャ箱のような体験型イベントは、地域全体の一体感がうまれ、近隣市町村はもちろんのこと、全国的にも東串良町のアウトドアに対する取り組みが広く知れ渡ることと思います。

■大充実の体験型アクティビティ!!

第一回のイベントでも大人気だった各種体験型アクティビティが2024年も充実しています。

「バンジートランポリン」や「SUP」、電動一輪車「エアホイール」などの昨年も大人気だったアクティビティに加えて、近年大人気のアウトドアアクティビティ「ボルダリング」や「スラックライン」、大きなプールをボールに入って縦横無尽に動き回れる「ボールプール」などのアクティビティが拡充され、大人から子どもまで1日を通して、外遊びを思いっきり満喫できます。

■最新アウトドアギアや車両展示も見逃せない!

豊かな緑の中で見る最新のアウトドアギアは、店舗で見るのとは一味違った魅力を発見できるはずです。

さらに、さまざまなカスタムカーやキャンピングカーを間近で見て、実際に触れて体験できる貴重なチャンスも用意!このアウトドアシーズンにイベントへ参加すれば、次のキャンプに行きたくなること間違いなし。

■満腹になること間違いなしのフードコンテンツ!

イベント会場では、充実したキッチンカーエリアをはじめ、多彩なフードコンテンツを用意しています。

中でも一番の注目は、オージービーフを使用したBBQ講座です。

アンバサダーによるレクチャーのもと、厚切りステーキの焼き方を学べるこの講座では、講座終了後に自身で焼いたステーキを実際に食べられる、贅沢な体験を提供します。

また、全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」のソーセージ試食会も開催。

■ショッピングやマルシェ、ワークショップも大充実!

KAGOSHIMA outside Festivalはキャンプが好きでない人でも楽しめる、さまざまなワークショップやマルシェ、ショッピングゾーンも充実しています。

老若男女誰もが楽しめるさまざまなワークショップやマルシェも充実しているので、秋の行楽遊びついでに遊びに来たら、いい掘り出し物があるかも??2024年は地方都市のブースも数多く出展予定で、各地の名産品をイベント特価で手に入れる大チャンス!!

