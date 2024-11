成約で最大3万円分のギフトカードプレゼント！ネッツトヨタ和歌山「ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾」

ネッツトヨタ和歌山は、ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾として、2024年11月1日(金)〜30日(土)の1か月間、お得が盛りだくさんのイベントを開催します。

ネッツトヨタ和歌山「ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾」

ダイハツショップ紀三井寺店は、和歌山県で唯一のトヨタ販売店が運営するダイハツショップとして2019年6月に誕生しました。

クルマの整備もトヨタ検定取得スタッフが対応しています。

ダイハツショップ紀三井寺店では、オープン5周年を記念して、「ご成約で最大3万円分のギフトカードプレゼント」などの特典を用意したフェアを開催します。

また、11月23日(土)、24日(日)にはクリスマスにぴったりの可愛い「もみの木の温度計」を作るワークショップを実施します。

オープン5周年フェア第2弾 について

期間中、ご成約いただいたお客様に最大3万円分のギフトカードプレゼントします。

開催期間:2024年11月1日(金)〜30日(土)

特典 :以下のお客様にそれぞれギフトカード1万円分、

最大で3万円分をプレゼント

・ダイハツの新車をご成約いただいた方

・車検付きメンテナンスパスポート(M36・M54・M60)を

同時購入した方

・ボディコーティングを同時施工いただいた方

【「もみの木の温度計づくり」概要】

日程 :2024年11月23日(土)、24日(日)

時間 :10:00〜18:30(17:30受付終了)

内容 :木のブロックで組み立てて「もみの木」に、

小さなガラスの温度計を貼り付けて、

クリスマスにぴったりの「もみの木の温度計」を作ります

参加費:無料

人数 :一日20名限定

予約 :電話(073-441-5111) *事前に予約をお願いします

【店舗概要】

名称 : ダイハツショップ紀三井寺店

所在地 : 和歌山市布引362-2

連絡先 : 073-441-5111

公式HP : https://www.netz-w.com/branch/kimiidera

運営会社: ネッツトヨタ和歌山株式会社

