【交通情報】新幹線の最新情報
大雨の影響で、山陽新幹線・東海道新幹線に大幅な乱れが生じていましたが、全線で運転を再開しました。以下、最新情報を記載しています。より詳しい情報は公共交通機関のホームページなどをご確認ください。
11/2 10:17 山陽新幹線 博多〜新大阪間で運転見合わせ
11/2 10:31 東海道新幹線 東京〜新大阪間の上下線で運転見合わせ
11/2 11:23 東海道・山陽新幹線 東京〜広島間で運転再開
11/2 11:50 東海道・山陽新幹線 東京〜博多間全線で運転再開、一部区間で遅れ
・東海道・山陽新幹線 東京ー博多 全線で運転再開（NHK）
・JR西日本公式アカウント
・JR東海公式アカウント
11/2 10:17 山陽新幹線 博多〜新大阪間で運転見合わせ
11/2 10:31 東海道新幹線 東京〜新大阪間の上下線で運転見合わせ
11/2 11:23 東海道・山陽新幹線 東京〜広島間で運転再開
11/2 11:50 東海道・山陽新幹線 東京〜博多間全線で運転再開、一部区間で遅れ
・東海道・山陽新幹線 東京ー博多 全線で運転再開（NHK）
・JR西日本公式アカウント
・JR東海公式アカウント