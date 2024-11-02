【ステート オブ エスケープ】メンズラインが初登場!ポップアップを大丸心斎橋店で開催
オーストラリア発のハンドメイドバッグブランド｢STATE OF ESCAPE(ステート オブ エスケープ)｣では、2024年11月13日(水)から11月19日(火)までの期間限定で、大丸心斎橋店にてポップアップイベントを開催いたします。人気のコレクションから登場する新色や、今回初登場となるメンズラインが先行発売されます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
大丸心斎橋店で初のポップアップイベントを開催
オーストラリアで誕生した人気のバッグブランド｢ステート オブ エスケープ｣が、大丸心斎橋店で期間限定のポップアップイベントを開催します。
リサイクルポリエステルで作られた、大好評の｢Solstice Collection｣から新カラーが登場。
また待望のメンズラインの初ローンチを行い、ポップアップイベントおよびブランド公式オンラインストアにて先行発売を実施します。
新登場のメンズライン｢Precinct Collection｣は、シンプルかつ力強く、大胆なイメージで、ハンドルとストラップに太いブレンドロープを採用しています。
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【ステート オブ エスケープ】メンズラインなどの詳細
【Precinct collection】※Japan exclusive
奥)PrecinctⅡ 価格:69,300円(税込)
中)ExplorerⅡ 価格:72,600円(税込)
手前)PrecinctⅡSmall 価格:61,600円(税込)
カラー:smoke/black/cosmos ※cosmosのみ12月頃発売(全て共通)
【Solstice Collection】New color
左)Solstice Rucksack 価格:72,600円
カラー:french blue
右)Solstice Tote 価格:61,600円
カラー:dark tan
※各色Rucksack/Tote/Crossbody計3型でラインアップ。
ステート オブ エスケープのイベントに足を運んでみて
オーストラリア発の人気バッグブランド｢ステート オブ エスケープ｣が大丸心斎橋店で開催する、ポップアップイベントをご紹介しました。
大人気の｢Solstice Collection｣から登場する新色や、新たに誕生したメンズライン｢Precinct Collection｣が登場。
実物を手に取って見られるチャンスなので、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。