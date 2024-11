エイブルは、2024年11月8日から11月21日までの期間中、エイブル公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!

エイブル公式X(旧Twitter)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で28名にエイブルオリジナル ディズニーデザインフラワーフレームが当たります☆

エイブルオリジナル ディズニーデザインフラワーフレームプレゼントキャンペーン

開催期間:2024年11月8日〜2024年11月21日

キャンペーン特設サイト:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2024-mkmn

※キャンペーン特設ページは11/8 10:00頃オープン予定

応募方法:

1)エイブル公式X @able826 (旧:Twitter)をフォロー

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポスト

3)キャンペーンページでX(旧:Twitter)を連携して結果を確認

4)後日当選者にはフォームにご入力いただいた住所宛てに賞品を郵送

※賞品はキャンペーン終了後1ヶ月以内を目途に郵送を予定。詳しくは、エイブル公式Xアカウントをご確認ください。

エイブル公式Xでは、2024年10月から2025年3月までの計6回、毎月エイブルオリジナルのディズニーデザイングッズが当たるSNSキャンペーンを開催中!

11月の第2弾は、11月18日に誕生日を迎えるミッキーマウスとミニーマウスをお祝いした、フラワーフレームが抽選で28名に当たります。

フレームはお部屋に華やかさを与えられるパステルカラーのお花のデザイン、真ん中のお花はブリザードフラワーになっているのがこだわりのポイント。

お部屋や玄関のインテリアにもぴったりなアイテムになっています☆

さらにプレゼントキャンペーンに参加した方全員に、スマートフォンで使えるオリジナルの待ち受け画像もプレゼントします。

【予告】12月のSNSキャンペーンのお知らせ

実施期間:2024年12月9日開始予定

応募条件:エイブル公式Xのアカウントのフォロー&キャンペーンポストのリポスト

2024年12月9日からエイブル公式Xのフォロー&リポストで抽選で「エイブルオリジナルプーさんデザインのミニ鍋」をプレゼント!

温かいお鍋を囲んで楽しいおうち時間を過ごせそうです。

【留意事項】

※詳細は後日エイブル公式X上で告知いたしますのでもうしばらくお待ちください。

お部屋が華やかになるフラワーフレームが当たる!

エイブルオリジナル ディズニーデザインフラワーフレームプレゼントキャンペーンの紹介でした。

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

注意事項

・当選賞品の変更はできません。

・当選の権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。

・当選賞品の転売は禁止です。

