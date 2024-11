窓枠につけるキャットタワー！ユニークライフ「第5回ねこゴロン公式アンバサダー」

ユニークライフでは、「第5回ねこゴロン公式アンバサダー」の募集を2024年11月1日(金)より公式Instagramにて開始しました。

ユニークライフ「第5回ねこゴロン公式アンバサダー」

ユニークライフでは、「第5回ねこゴロン公式アンバサダー」の募集を2024年11月1日(金)より公式Instagramにて開始。

飼い主さんと猫ちゃんに商品に触れてもらい、実際の使用感など良いところも悪いところも含めた生の声をお届けするため、5回目となる今回も私たちと一緒に商品の魅力をアピールし、「ねこゴロン」を盛り上げてくださる公式アンバサダーを5名様募集します。

詳細は以下の募集要項や、ねこゴロン公式Instagramを確認してください。

【第5回 公式アンバサダー 募集要項】

■応募期間

2024年11月1日(金)〜2024年11月10日(日)

■応募方法について

(1) ねこゴロンの公式Instagramアカウント【@nekogoron8333】( https://www.instagram.com/nekogoron8333/ )をフォロー

(2) 猫ちゃんの写真と、猫ちゃんの【お名前・年齢・体重・猫種】を明記の上、

指定ハッシュタグ「#第5回ねこゴロン公式アンバサダー募集」とメンション(@nekogoron8333)を付けて“新規投稿”にてご投稿ください。

※新規投稿のみが対象です。

11月1日以前の投稿にタグを追加して応募された場合は選考対象外となります。

※外の景色が不特定多数の人に見られてしまう可能性があるので、問題があるという方は窓の外をぼかすなどの最低限の加工を行った上で投稿してください。

写真の投稿に関してはすべて自己責任のもとで行ってください。

応募方法

選ばれた方にはキャットタワーをプレゼント

■募集人数

5名

アンバサダー特典について

当選者様に下記の商品をプレゼント。

商品を使用してアンバサダー活動を3ヶ月間行っていただきます。

・キャットタワーねこゴロン 本体 1台

・キャットタワーねこゴロン 専用ボックス 1点

※提供商品は必ず全て使用してください。

※お色は選べません。

■応募条件

・本商品の設置が可能な方(※木製の窓枠にネジ固定)

・日本国内にお住いの方

・20歳以上の方

・当選したInstagramアカウントからの投稿が可能な方

・投稿写真を同社HPやSNS、広告等への転用に承諾いただける方

・同社側が指定した投稿写真データをDMやメール等にて送付いただける方

※設置に条件がありますので、必ず公式ウェブページをご確認いただき、設置が可能であることを確認された上でご応募ください。

※プロフィールを非公開設定にしている方は、応募対象外となりますのでご注意ください。

「ねこゴロン」商品詳細: https://www.u29shop.jp/view/item/000000000033

当選者様には11月中旬頃にInstagramのDMを通じてご連絡を差し上げます。

届け先情報をお伺いし、ご返信いただいた時点で当選が確定となります。

※なりすましアカウントなどからのDMには十分ご注意ください。

【注意事項】

・ペットの予期せぬ行動等から発生したケガや事故・損傷に対する保証、責任は負いかねます。

・取扱説明書に記載されています内容の順守を必ずお願いします。

・当アンバサダー活動における報酬は発生いたしません。

・当選で獲得された権利(商品)は、他の人に譲渡したり、金銭と交換することはできません。

・公序良俗に反するもの、特定の政治、宗教を訴えるもの、自らもしくは第三者のビジネスに繋がる投稿はできません。

・選考に関するお問い合わせにはお答えできません。

・ご応募の際に生じるインターネット接続料や通信料などはご本人様の負担となります。

・投稿された内容は、同社の広報・宣伝活動において、同社のウェブサイトや各種SNS・パンフレットその他広告宣伝に掲載させていただきます。

・掲載にあたっての事前告知はなく、掲載・使用料は発生いたしません。

また、同社側で修正等を行う場合があります。

・同社が意図しない不適切な使用方法・投稿内容の場合、修正・削除をお願いする場合があります。

■「ねこゴロン」は 【業界初】 窓枠に取り付けるタイプのキャットタワー

「ねこゴロン」は、窓枠にネジで固定して取り付けるユニークなキャットタワーです。

自社で企画・設計し、国内で製造を行っているからこそ品質や機能面を追求、今までにない新しい形のキャットタワーを生み出すことができました。

通常の突っ張りタイプや据え置きタイプとは異なり、窓際のスペースを最大限に活用し、猫ちゃんが日光浴を楽しんだり外の景色を眺めるのに最適です。

日光浴は、猫の皮膚や毛を健康に保つ効果があり、窓の外を眺めることでストレス解消やリラックス効果も得られます。

また、タワー下の空間を使って爪とぎやケージを置くこともでき、デッドスペースになりがちな窓辺を有効活用できます。

お掃除の際にタワーを動かす必要もなく、飼い主さんにとっても便利な設計です。

猫ちゃんにとって安全で快適なスペースを提供し、飼い主さんにとってもお手入れが簡単な「ねこゴロン」は、まさに猫と人の双方にとって嬉しいアイテムです。

ねこゴロンとは?

取付け条件を確認

■ボックスの紹介

このボックスはいわゆる「キャットハウス」です。

周囲が囲まれたデザインは、猫ちゃんに安心感を与え、落ち着いてリラックスできる空間を提供されます。

猫ちゃんがのんびりとリラックスできる場所を探している飼い主さんには、最適なアイテムです。

さらに、このボックスは段ボール好きな猫ちゃんにピッタリ。

使用されている「リボード」という特別な紙素材は、段ボールに似た質感を持ちながらも有害物質を一切使用しておらず、安心して使える安全な素材です。

また、棚板と同じ素材で製作されているため、統一感のあるデザインで猫ちゃんもすぐに慣れてくれることでしょう。

ボックスは保温性にも優れており、寒い季節に向けて快適な環境を提供できる点も大きな魅力です。

さらに、このボックスの特長として、正面に空いた穴から猫ちゃんが顔を出す様子が、まるで「顔出しパネル」のようで可愛らしい点があります。

ボックスの魅力について

【製品情報】

●キャットタワー

サイズ:幅 約35cm(68cm)×奥行き 約44cm×高さ 約125cm

重量 :約6.5kg

素材 :ポール・ベース・ブラケット・オサエ/スチール(ポリエステル粉体塗装)

棚板(積層ボード)/パルプ

キャップ/ポリエチレン

マット/ポリエステル

カラー:ホワイト・ブラウン

●キャットタワー用 ボックス

サイズ:幅 約42cm × 奥行き 約38cm × 高さ 約37cm

重量 :約1.1kg

素材 :積層ボード/パルプ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 窓枠につけるキャットタワー!ユニークライフ「第5回ねこゴロン公式アンバサダー」 appeared first on Dtimes.