リーフ・パブリケーションズは、マーケットプレイスに掲載されている日本酒のシンガポール配送を開始しました。

リーフ・パブリケーションズは、マーケットプレイスに掲載されている日本酒のシンガポール配送を開始。

「Sake World NFT」は、日本酒の引換えチケット(以下「酒チケット」)を販売しているマーケットプレイスです。

本マーケットプレイスは、利用者が酒チケットを購入した際、現物の日本酒の「即時発送」を依頼できるほか、現物の日本酒の「保管」(熟成保管)を依頼することができるという特徴を有しています。

また、現物の日本酒の保管期間中は、いつでも発送を依頼して現物の日本酒を受け取ることができるほか、酒チケットの売却により転売することもできるという特徴も有している、新しいマーケットプレイスです。

今回、同社は本マーケットプレイスの海外展開を加速させるべく、シンガポールに新会社を設立し、2024年11月1日より本マーケットプレイス上の商品(一部商品を除きます。)のシンガポールへの配送サービスを開始しました。

これにより、シンガポールの方々にも、このマーケットプレイスを利用し、日本酒の購入・2次流通が可能となりました。

【新会社の概要】

会社名 :SAKE WORLD SINGAPORE PTE. LTD.

代表者 :CEO 中川 真太郎

主な事業内容:酒類・ソフトドリンク・飲料の卸売

資本金 :10,000SGD

設立年月日 :2024年7月11日

