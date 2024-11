5種類のスタンプを集めると豪華プレゼントが当たる！猪苗代観光協会「いなわしろデジタルスタンプラリー」

猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2024年10月26日(土)から2025年1月31日(金)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー」を開催中。

猪苗代観光協会「いなわしろデジタルスタンプラリー」

猪苗代町では、これまでもスタンプラリーを毎年行ってきましたが、2024年は初めて、「スマホでQRコードにかざすだけ」の企画にアップデート。

町内施設にある4種類+1種類のスタンプQRコードを見つけて読み取ることで、プレゼントへの応募が可能になります。

スタンプラリーをきっかけに、猪苗代の自然や食事、お買い物、アクティビティを楽しめます。

【実施概要】

実施期間:2024年10月26日(土)から2025年1月31日(金)まで

【プレゼント】

1等 町内ペア宿泊券(5名様)

2等 町内お食事券5,000円分(8名様)

3等 猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」など(25名様)

4等 町内物産詰め合わせ(30名様)

※1等のみ、5種類のスタンプを集めると応募可

【参加方法】

STEP1)

本リリース内にある「QRコード」または特設サイト内リンクから

https://www.bandaisan.or.jp/stamprally2024

STEP2)

「食べる」「買う」「体験する」「野口英世博士ゆかりの地」の4種類に加えて「泊まる」のQRコードをお持ちのスマホで読み取る

STEP3)

サイト内からプレゼントへ応募

応募いただいた方の中から抽選で当選者を選びます。

当選は発送をもって替えさせていただきます

【スタンプ設置場所一覧】

「食べる」

https://inawashiro.michi-shirube.jp/books/31467

「買う」

https://inawashiro.michi-shirube.jp/books/31568

「体験する」

https://inawashiro.michi-shirube.jp/books/31569

「野口英世博士ゆかりの地」

https://inawashiro.michi-shirube.jp/books/31570

「泊まる」

https://inawashiro.michi-shirube.jp/books/31571

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

