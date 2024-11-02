18ºÐ²øÆ¸¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¾·½¸³°¡Ä´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³ÀâÌÀ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¡Ä¡×
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥É¥ê¥ô¥¡¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢11·î¤ÎWÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿18ºÐ¤Î²øÊªFW¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤¬³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Ç9»î¹ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤â110Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ØGlobo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥ê¥ô¥¡¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¾·½¸³°¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¥ê¥¹¥È¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤ì¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÂåÉ½¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¼º¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»î¹ç¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£º£¡¢Èà¤ÏÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç°Ü¹Ô´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ÊÅ¬±þ¤Î²áÄø¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤ËÈâ¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤òÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¼ûÍ×¤À¡£
»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¦ÂÑ¤È¤Ï¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ¦ÂÑ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤ËÈà¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ê¡¢´Ä¶¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢ÂåÉ½¤ÇÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¡£
»ä¤Ï¾ï¤ËÈà¤é¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³2¡¢3»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï°ã¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾·½¸¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë²óÉü¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£µ¨¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
10Âå¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦5Ì¾¤Î²øÆ¸
¤½¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¾·½¸¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£