°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¤¢¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈÅ¹¤Î½é´ü¤Ë¡ÖÂçÌÙ¤±¡×¤òÍ½´¶¤Î»ä¤¬¹Í¤¨¤ë10ÇÜ¿¤Ó¤ë³ô¤Î¸«¤Ä¤±Êý
¡¡Çã¤Ã¤¿³ô¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡¼¡¼¡£
¥«¥È¥Ñ¥ó¤Î»Å»öÉüµ¢¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¥â¡¼¥É¡Ä¡È¤¢¤²¤Þ¤ó¡É¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÉ×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÇ¯¾¦2000²¯±ß¢ª3400²¯±ß¤ËµÞÀ®Ä¹
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤½¤ó¤Ê°ïÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä³ô¼°Åê»ñ¤Î·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈëÃ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢1ºý¤Ç2000¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤Ö¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ò27Ç¯´Ö¤Ç108ºýÁ´¥Ú¡¼¥¸ÆÉÇË¤¹¤ëÅÏÉôÀ¶Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö10ÇÜ³ô¤ÏÃ¯¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¿·Ãø¡Ö¤½¤í¤½¤íÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¡£¡×¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿Ë¡Â§¤Ï¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¿¹ÍåËü¾Ý¤ò´Þ¤à¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤â¤Î¤ËÈù¾Ð¤à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ô¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬½ÎÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅê»ñ¡¦·ÐºÑ¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖÊ£´ã·ÐºÑ½Î¡×¤Ç¤â¡¢´°Á´¤ÊÅê»ñ½é¿´¼Ô¤¬1Ç¯¤Û¤É¤Ç2¡¢3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¡¢10ÇÜ³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌÔ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢10ÇÜ³ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£º£¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È¤ª¤è¤½»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Î1998Ç¯¡£»ä¤ÏÅö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼ëú·ô¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ç¡¢»Íµ¨Êó¤òÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤ÇÌó2000¥Ú¡¼¥¸¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤à¡Ö»Íµ¨ÊóÆÉÇË¡×¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Íµ¨ÊóÆÉÇË¡×¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯·Ð¤Ã¤¿ÆÉÇË4ºýÌÜ¡¢1998Ç¯4½¸½©¹æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ë°ì¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤ò¾Ú·ô¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¥·¡¼¥È¥¥¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦ÌÃÊÁ¤Ç¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¤Ä¤ë¤«¤á¥é¥ó¥É¡×¤ò¡¢´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ô¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¾®ÇäÅ¹¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤ë¡Ö°ÂÇä¤ê¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¯¡¢¤Ä¤ë¤«¤á¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥È¥¥¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿10ÇÜ³ôÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢°ÂÇä¤ê¤¬¾ï¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ê¤¼¥·¡¼¥È¥¥¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤Ä¤ë¤«¤á¥é¥ó¥É¤Ç°ÂÇä¤ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤Ï°Â¤¯¤Æ¤âÌ£¤Ï³Î¤«¤Ê¡Ö¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÌ¾¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¹¥¤¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤«¤é¤¯¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ»Ï¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤Ï¿¤Ó¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¤½¤Î¸å¡¢¥·¡¼¥È¥¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏM¡õA¤Ë¤è¤ê2003Ç¯¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤«¤á¥é¥ó¥É¡×¤Ï»ö¼Â¾å¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
10ÇÜ³ô¤Ï¡ÖÅ¾´¹ÅÀ¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê10ÇÜ³ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅöÁ³ÃÎ¼±¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÄ¾´¶¡×¤ä¡Ö´¶À¡×¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶¤È¤¤¤¦¤ÈºÍÇ½¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¥·¡¼¥È¥¥¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¡Ö¡¥Ç¥Õ¥ì¤¬Íè¤ë¡×¡Ö¢°ÂÇä¤ê¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö£¼ÒÄ¹¤Î¹©É×¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡¢¤³¤Î3ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê£´ã·ÐºÑ½Î¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥ÄÌÃÊÁ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢½ÎÀ¸¤¬ºÇ¿·¤Î»Íµ¨Êó¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò»Íµ¨ÊóÈ¯Çä¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤Ï1Ç¯¤Ç3?5ÇÜ¤Û¤É¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Ëè²óÉ¬¤º´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀÌÃÊÁ¤¬ºÇ¤â¹âÆ¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢»ä¤¬ÌîÂ¼ëú·ôµ¡´ØÅê»ñ²È±Ä¶ÈÉôºßÀÒ»þ¤Ë¼çºË¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°µòÅÀ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÅÅÏÃ²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Åê»ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Î9³ä¤Î¿Í¤¬¥¬¥é¥±¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÅö»þ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¥¬¥ó¥Û¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¥¬¥ó¥Û¡¼¡Ë¡×¤òÃíÌÜ¤ÎÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥Û¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡Ê¥Ñ¥º¥ë¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î³¤³°·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢¥¬¥ó¥Û¡¼¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥é¥±¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë»þÂå¤¬¤¹¤°¤ËË¬¤ì¡¢¥¬¥ó¥Û¡¼¤Î³ô²Á¤â¶Ã°ÛÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ì¤â¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤â¡¢Æü¡¹ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¦ÅÏÉôÀ¶Æó¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤»¤¤¤¸¡ËÊ£´ã·ÐºÑ½Î ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦½ÎÄ¹
¡¡1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1990Ç¯ÃÞÇÈÂç³ØÂè»°³Ø·²´ðÁÃ¹©³ØÎàÊÑ´¹¹©³ØÂ´¶È¸å¡¢ÌîÂ¼ëú·ôÆþ¼Ò¡£ÌîÂ¼ëú·ôºßÀÒ»þ¤è¤ê¡¢¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ò1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤ÇÆÉ¤à¡Ö»Íµ¨ÊóÆÉÇË¡×¤ò³«»Ï¡£25Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯½©¹æ¤Î¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·×108ºý¤ò´°Á´ÆÉÇË¡£2013Ç¯ÌîÂ¼ëú·ôÂà¼Ò¡£2014Ç¯»Íµ¨¥ê¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£2016Ç¯Ê£´ã·ÐºÑ´ÑÂ¬½êÀßÎ©¡¢2018Ç¯Ê£´ã·ÐºÑ½Î¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤Æ½¢¿¦¹ÖºÂ¤ò6Ç¯Ã´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê»ñ²È°Ê³°¤Ø¤Î¶µ°é¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¤ÎÃ£¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë10ÇÜ³ô.100ÇÜ³ô¤ÎÃµ¤·Êý¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÃø½ñÂ¿¿ô¡£