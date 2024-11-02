今週の【上場来高値銘柄】住友電設、フジテック、アドテストなど25銘柄 今週の【上場来高値銘柄】住友電設、フジテック、アドテストなど25銘柄



今週の日経平均株価は、週前半の海外勢買い戻しが優勢となり、前週末比139円高の3万8053円と3週ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は25社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期利益・配当予想の増額修正が評価された住友電設 <1949> [東証Ｐ]、7～9月期最終4割増益達成で通期予想も増額した中外製薬 <4519> [東証Ｐ]、ファンドへの売却検討報道でコメント開示したフジテック <6406> [東証Ｐ]、今期業績上方修正と自社株買いを好感されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、25年9月期は3期連続最高益で増配計画・自社株買いが評価されたＦＰＧ <7148> [東証Ｐ]など。また、日立製作所 <6501> [東証Ｐ]、センコーグループホールディングス <9069> [東証Ｐ]など8社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 1銘柄



<1949> 住友電設 [東証Ｐ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4617> 中国塗 [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 2銘柄



<4519> 中外薬 [東証Ｐ]

<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<3110> 日東紡 [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 1銘柄



<6406> フジテック [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 3銘柄



<6501> 日立 [東証Ｐ]

<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 1銘柄



<7278> エクセディ [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 2銘柄



<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 5銘柄



<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]

<3663> セルシス [東証Ｐ]

<4439> 東名 [東証Ｓ]

<8157> 都築電 [東証Ｐ]

<9746> ＴＫＣ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 2銘柄



<2715> エレマテック [東証Ｐ]

<3143> オーウイル [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 1銘柄



<7419> ノジマ [東証Ｐ]



● 証券商品先物―――――――― 1銘柄



<7148> ＦＰＧ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<7157> ライフネット [東証Ｇ]



● その他金融業―――――――― 1銘柄



<7199> プレミアＧ [東証Ｐ]





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