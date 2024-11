現在サウジアラビアのアル・イテハドでプレイするMFエンゴロ・カンテ。チェルシーでプレイしていた頃は世界最高のセントラルMFとも言われた選手だが、決して威張ることのない謙虚な選手とも知られてきた。



それはサウジアラビアでも変わらないようで、先日行われたアル・アハリとの一戦での行動が話題を呼んでいる。



アル・イテハドは10月31日にリーグ第9節でアル・アハリと対戦し、カンテもフル出場で1-0の勝利に貢献。このゲームでは試合途中にサポーターがピッチに旗を何枚も投げ込む問題行動を起こし、5分間試合が中断されることになった。



その様子を見守る選手たちが多い中、カンテはピッチに散った旗を1枚1枚拾っていったのだ。この行動がSNSで話題となり、英『TalkSport』は「相変わらず謙虚な選手で、SNSでサポーターたちを驚かせている」とこの行動を称賛している。



SNS上では「カンテらしい行動」、「カンテは最も健全な選手だ」、など、カンテの行動を称える声が多く寄せられている。





Al-Ittihad fans flooded the pitch with hundreds of yellow and black flags.



As the players took a drinks break, Kante stayed behind to help clean up



