　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※11月1日終値の10月25日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　27 業種　　値下がり：　 6 業種
　　　東証プライム：1644銘柄　　値上がり：1172 銘柄　　値下がり： 455 銘柄　　変わらず他：　17 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 金属製品(0264)　　　 +4.80 　三和ＨＤ <5929> 、ＬＩＸＩＬ <5938> 、横河ブＨＤ <5911>
２. 電気・ガス(0270)　　 +4.43 　東ガス <9531> 、北陸電 <9505> 、四国電 <9507>
３. 海運業(0272)　　　　 +3.94 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
４. 銀行業(0278)　　　　 +3.90 　三十三ＦＧ <7322> 、富山第一銀 <7184> 、筑波銀 <8338>
５. ガラス・土石(0261)　 +2.86 　黒崎播磨 <5352> 、日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>
６. 機械(0265)　　　　　 +2.79 　フジテック <6406> 、ディスコ <6146> 、ローツェ <6323>
７. 医薬品(0258)　　　　 +2.51 　鳥居薬 <4551> 、扶桑薬 <4538> 、中外薬 <4519>
８. 証券・商品(0279)　　 +2.47 　いちよし <8624> 、ＦＰＧ <7148> 、マネックスＧ <8698>
９. 陸運業(0271)　　　　 +2.41 　山九 <9065> 、南海電 <9044> 、相鉄ＨＤ <9003>
10. 非鉄金属(0263)　　　 +2.31 　フジクラ <5803> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、古河電 <5801>
11. 水産・農林業(0251)　 +1.86 　ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>
12. 情報・通信業(0275)　 +1.67 　コムチュア <3844> 、ＮＥＳＩＣ <1973> 、セレス <3696>
13. 石油・石炭(0259)　　 +1.65 　ニチレキＧ <5011> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
14. 鉱業(0252)　　　　　 +1.60 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
15. サービス業(0283)　　 +1.59 　日本Ｍ＆Ａ <2127> 、イオンファン <4343> 、マクビープラ <7095>
16. 鉄鋼(0262)　　　　　 +1.43 　東京鉄 <5445> 、栗本鉄 <5602> 、大和工 <5444>
17. その他金融業(0281)　 +1.27 　プレミアＧ <7199> 、ネットプロ <7383> 、アイフル <8515>
18. 不動産業(0282)　　　 +0.82 　フジ住 <8860> 、グロバルＬＭ <3486> 、ヒューリック <3003>
19. 食料品(0254)　　　　 +0.69 　山パン <2212> 、ファーマＦ <2929> 、寿スピリッツ <2222>
20. 空運業(0273)　　　　 +0.66 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
21. 保険業(0280)　　　　 +0.54 　ＦＰパートナ <7388> 、Ａクリエイト <8798> 、第一生命ＨＤ <8750>
22. 建設業(0253)　　　　 +0.45 　中外炉 <1964> 、四電工 <1939> 、高砂熱 <1969>
23. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.39 　日本コンセプ <9386> 、三井倉ＨＤ <9302> 、エーアイテイ <9381>
24. 精密機器(0268)　　　 +0.36 　リガクＨＤ <268A> 、東京精 <7729> 、マニー <7730>
25. 卸売業(0276)　　　　 +0.27 　エレマテック <2715> 、サンワテク <8137> 、ジェコス <9991>
26. 輸送用機器(0267)　　 +0.06 　三菱自 <7211> 、エクセディ <7278> 、モリタＨＤ <6455>
27. その他製品(0269)　　 +0.00 　タカラトミー <7867> 、パラベッド <7817> 、グロブライド <7990>
28. ゴム製品(0260)　　　 -0.04 　ブリヂストン <5108>
29. 繊維製品(0255)　　　 -0.27 　ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612> 、帝人 <3401>
30. 電気機器(0266)　　　 -0.45 　京セラ <6971> 、富士通 <6702> 、ソシオネクス <6526>
31. パルプ・紙(0256)　　 -0.48 　レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、大王紙 <3880>
32. 小売業(0277)　　　　 -0.60 　オイシックス <3182> 、薬王堂ＨＤ <7679> 、ＧセブンＨＤ <7508>
33. 化学(0257)　　　　　 -0.74 　日本酸素ＨＤ <4091> 、資生堂 <4911> 、積化成 <4228>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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