

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月1日終値の10月25日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 27 業種 値下がり： 6 業種

東証プライム：1644銘柄 値上がり：1172 銘柄 値下がり： 455 銘柄 変わらず他： 17 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 金属製品(0264) +4.80 三和ＨＤ <5929> 、ＬＩＸＩＬ <5938> 、横河ブＨＤ <5911>

２. 電気・ガス(0270) +4.43 東ガス <9531> 、北陸電 <9505> 、四国電 <9507>

３. 海運業(0272) +3.94 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

４. 銀行業(0278) +3.90 三十三ＦＧ <7322> 、富山第一銀 <7184> 、筑波銀 <8338>

５. ガラス・土石(0261) +2.86 黒崎播磨 <5352> 、日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>

６. 機械(0265) +2.79 フジテック <6406> 、ディスコ <6146> 、ローツェ <6323>

７. 医薬品(0258) +2.51 鳥居薬 <4551> 、扶桑薬 <4538> 、中外薬 <4519>

８. 証券・商品(0279) +2.47 いちよし <8624> 、ＦＰＧ <7148> 、マネックスＧ <8698>

９. 陸運業(0271) +2.41 山九 <9065> 、南海電 <9044> 、相鉄ＨＤ <9003>

10. 非鉄金属(0263) +2.31 フジクラ <5803> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、古河電 <5801>

11. 水産・農林業(0251) +1.86 ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>

12. 情報・通信業(0275) +1.67 コムチュア <3844> 、ＮＥＳＩＣ <1973> 、セレス <3696>

13. 石油・石炭(0259) +1.65 ニチレキＧ <5011> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>

14. 鉱業(0252) +1.60 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>

15. サービス業(0283) +1.59 日本Ｍ＆Ａ <2127> 、イオンファン <4343> 、マクビープラ <7095>

16. 鉄鋼(0262) +1.43 東京鉄 <5445> 、栗本鉄 <5602> 、大和工 <5444>

17. その他金融業(0281) +1.27 プレミアＧ <7199> 、ネットプロ <7383> 、アイフル <8515>

18. 不動産業(0282) +0.82 フジ住 <8860> 、グロバルＬＭ <3486> 、ヒューリック <3003>

19. 食料品(0254) +0.69 山パン <2212> 、ファーマＦ <2929> 、寿スピリッツ <2222>

20. 空運業(0273) +0.66 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

21. 保険業(0280) +0.54 ＦＰパートナ <7388> 、Ａクリエイト <8798> 、第一生命ＨＤ <8750>

22. 建設業(0253) +0.45 中外炉 <1964> 、四電工 <1939> 、高砂熱 <1969>

23. 倉庫・運輸(0274) +0.39 日本コンセプ <9386> 、三井倉ＨＤ <9302> 、エーアイテイ <9381>

24. 精密機器(0268) +0.36 リガクＨＤ <268A> 、東京精 <7729> 、マニー <7730>

25. 卸売業(0276) +0.27 エレマテック <2715> 、サンワテク <8137> 、ジェコス <9991>

26. 輸送用機器(0267) +0.06 三菱自 <7211> 、エクセディ <7278> 、モリタＨＤ <6455>

27. その他製品(0269) +0.00 タカラトミー <7867> 、パラベッド <7817> 、グロブライド <7990>

28. ゴム製品(0260) -0.04 ブリヂストン <5108>

29. 繊維製品(0255) -0.27 ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612> 、帝人 <3401>

30. 電気機器(0266) -0.45 京セラ <6971> 、富士通 <6702> 、ソシオネクス <6526>

31. パルプ・紙(0256) -0.48 レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、大王紙 <3880>

32. 小売業(0277) -0.60 オイシックス <3182> 、薬王堂ＨＤ <7679> 、ＧセブンＨＤ <7508>

33. 化学(0257) -0.74 日本酸素ＨＤ <4091> 、資生堂 <4911> 、積化成 <4228>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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