¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Ê¤é¤º¢ªÂçÂ´JÆþ¤ê¤âÆ¨¤¹¡¡¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡É¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬ÁÀ¤¦»Ë¾å½é
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡ÖÁ´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ñÆâ»°Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î·è¾¡Àï¤¬11·î2Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë°ìÀï¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ²¦¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¿·³ã¤ÎFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤À¡£Á°ÆüÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö²¼¤«¤é¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î¿·³ã¤Ï¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¹¶·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÄ¹ÁÒ¤Ïº£Âç²ñ¡¢2°Ì¤Ë3ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë6ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏDF¶¶²¬Âç¼ù¤äDF²®¸¶ÂóÌé¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤Ï¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë½çÅ·Æ²Âç¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤â³ð¤ï¤º¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎÅìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¡£ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤È¡¢±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÂçÄÐµ£»á¤¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿J2¤Î¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇ°´ê¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¤ÏJ1¤Î¿·³ã¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Àª¤¤¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ã2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç4ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ò¡ËÁ´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëè²ó¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ð¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬¡¢º£¤Î¿·³ã¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿·³ã¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î·ü¤«¤ë¹ñÎ©·èÀï¡£»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤Ø¸þ¤«¤¦»þ´ÖÂÓ¤Î¿·´´Àþ¤¬¸®ÊÂ¤ßËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¾å±Û¿·´´Àþ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤òÁýÈ¯¤µ¤»¡Ö¡Ê¿·³ã¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ËÍ¥¾¡¤òÀ¨¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤âÇØÉé¤¦¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯·¿¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¡¢¿·³ã¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¶·¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ËÂç¤¤¯·¹¤¤ä¤¹¤¤¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÀª¤¤¤ò¤¯¤¸¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä¹ÁÒ¤Î°ì·â¤¬·è¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë