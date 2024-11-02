［韓流］Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ デビュー３０周年記念シングル発売へ
【ソウル聯合ニュース】韓国の大手芸能事務所、ＪＹＰエンターテインメントの代表でプロデューサー兼歌手のＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ（パク・ジニョン）が４日にシングル「Ｅａｓｙ Ｌｏｖｅｒ」をリリースする。
デビュー３０周年を記念するシングルで、新曲発表は昨年１１月の「Ｃｈａｎｇｅｄ Ｍａｎ」以来、１年ぶり。ミュージックビデオ（ＭＶ）にはＪ．Ｙ．Ｐａｒｋのほか俳優のチャ・ジュヨン、イ・イギョンが出演した。
新曲リリースに続き、１２月２７〜２９日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールでコンサート「Ｓｔｉｌｌ ＪＹＰ」を開く。
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デビュー３０周年を記念するシングルで、新曲発表は昨年１１月の「Ｃｈａｎｇｅｄ Ｍａｎ」以来、１年ぶり。ミュージックビデオ（ＭＶ）にはＪ．Ｙ．Ｐａｒｋのほか俳優のチャ・ジュヨン、イ・イギョンが出演した。
新曲リリースに続き、１２月２７〜２９日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールでコンサート「Ｓｔｉｌｌ ＪＹＰ」を開く。
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