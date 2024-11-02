Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ（パク・ジニョン）が４日にシングル「Ｅａｓｙ　Ｌｏｖｅｒ」をリリースする（ＪＹＰエンターテインメント提供）＝（聯合ニュース）≪転載・転用禁止≫

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【ソウル聯合ニュース】韓国の大手芸能事務所、ＪＹＰエンターテインメントの代表でプロデューサー兼歌手のＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ（パク・ジニョン）が４日にシングル「Ｅａｓｙ　Ｌｏｖｅｒ」をリリースする。

　デビュー３０周年を記念するシングルで、新曲発表は昨年１１月の「Ｃｈａｎｇｅｄ　Ｍａｎ」以来、１年ぶり。ミュージックビデオ（ＭＶ）にはＪ．Ｙ．Ｐａｒｋのほか俳優のチャ・ジュヨン、イ・イギョンが出演した。

　新曲リリースに続き、１２月２７〜２９日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールでコンサート「Ｓｔｉｌｌ　ＪＹＰ」を開く。

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