アニメ「シークレット・レベル」キーアート

人気ゲームの世界が舞台のアンソロジー・アニメ「シークレット・レベル」 が、Amazon Prime Videoで2024年12月10日(火)から独占配信される。本作は、「デッドプール」や「ソニック・ザ・ムービー」シリーズで知られるティム・ミラーが製作総指揮を務める全15話のオリジナル・アンソロジー・アニメーション作品。各エピソードで異なる人気ゲームの世界を舞台に、壮大な物語が繰り広げられる。ゲームタイトルは、「アーマード・コア」「ロックマン」「ダンジョンズ&ドラゴンズ」「パックマン」など、古今東西の名作ゲームが一堂に会する。主なタイトルは以下の通り。

ティザーアート1

ティザーアート2

ティザーアート3

・アーマード・コア・ロックマン・クロスファイア・ダンジョンズ&ドラゴンズ・EXODUS・Honor of Kings・New World: Aeternum・パックマン・Sifu・Spelunky・アウター・ワールド・Unreal Tournament・ウォーハンマー40000 ほか今回、本作最大の見どころとなる豪華声優陣が解禁された!英語版では、なんと「マトリックス」や「ジョン・ウィック」シリーズで知られるキアヌ・リーブスと、「ターミネーター」シリーズ主演のアーノルド・シュワルツェネッガーが出演する。その特徴的な声と存在感がアニメーションでどう活かされるか注目したい。さらに、コメディ映画で人気のケヴィン・ハート、「スター・ウォーズ」シリーズのテムエラ・モリソン、「マンダロリアン」のエミリー・スワローなど、錚々たる顔ぶれがそろう。・アーノルド・シュワルツェネッガー (『ターミネーター』シリーズ)・キアヌ・リーブス (『ジョン・ウィック』)・ケヴィン・ハート (『ジュマンジ』)・テムエラ・モリソン (『スター・ウォーズ』シリーズ、『アクアマン』)・アリアナ・グリーンブラット (『バービー』)・エミリー・スワロー (『マンダロリアン』)・ガブリエル・ルナ (『THE LAST OF US』、『ターミネーター:ニュー・フェイト』)・リッキー・ウィトル (『アメリカン・ゴッズ』)・パトリック・シュワルツェネッガー (『ジェン・ブイ』)・マール・ダンドリッジ (『THE LAST OF US』)・クローディア・ドゥーミット (『ザ・ボーイズ』)・アデワレ・アキンヌオイ=アグバジェ (『ヒズ・ダーク・マテリアルズ』)・クライヴ・スタンデン (『ヴァイキング〜海の覇者たち〜』)・ローラ・ベイリー (『ヴォクス・マキナの伝説』)・マイケル・ビーチ (『タルサ・キング』) ほか日本語版でも、「メタルギアソリッド」シリーズのスネーク役で有名な大塚明夫、「銀魂」の坂田銀時役などで知られる杉田智和、 アン・ハサウェイの吹き替えなど多彩な声色を持つ甲斐田裕子といったベテラン声優陣が参加する。また、キーアートとティザーアートも公開された。3つのティザーアートには、さまざまなゲームの世界観を象徴するキャラクターたちが並び、その迫力ある表情や独特の雰囲気が作品の魅力を存分に伝えている。本作は、毎週2話ずつ配信される予定で、240を超える国と地域でPrime Videoを通じて視聴可能。数々の名作を生み出してきたAmazon MGM Studiosとゲーム業界の最高峰とも言われるティム・ミラーのBlur Studio、この最強タッグが織りなす圧巻のストーリーと映像美、そして豪華声優陣の演技――。ゲームと映画の垣根を超えた新しいエンターテインメントを見逃すな!(C)Amazon MGM Studios