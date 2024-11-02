【大雨警報】京都府・福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町に発表
気象台は、午前7時53分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を綾部市、南丹市、京丹波町、伊根町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を京都市、宇治市、城陽市、木津川市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町に発表
京都府では、2日昼前から2日夕方まで土砂災害に、2日昼前から2日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■福知山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■舞鶴市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■綾部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■宇治市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■宮津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■城陽市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■京丹後市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■南丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■木津川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■京丹波町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■伊根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■与謝野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm