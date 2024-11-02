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気象台は、午前7時53分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を綾部市、南丹市、京丹波町、伊根町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を京都市、宇治市、城陽市、木津川市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町に発表

京都府では、2日昼前から2日夕方まで土砂災害に、2日昼前から2日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■福知山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■舞鶴市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■綾部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■宇治市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■宮津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■城陽市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■京丹後市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■南丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■木津川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■京丹波町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■伊根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒

■与謝野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼前から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　2日昼前から2日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm