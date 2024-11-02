来週の米主要企業決算 クアルコム、アームなどまだまだ続く
*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル
4日（月）
ＡＩＧ*（1.10）
ウィン・リゾーツ（1.03）
5日（火）
ヤム・ブランズ （1.41）
デュポン（1.03）
6日（水）
ＣＶＳヘルス（1.56）
クアルコム（2.56）
アーム（0.26）
ギリアド・サイエンシズ（1.50）
リフト（0.20）
7日（木）
モデルナ（-1.93）
ラルフローレン（2.39）
タペストリー（0.95）
アンダーアーマー（0.20）
エクスペディア（6.10）
ピンタレスト（0.34）
8日（金）
パラマウント（0.23）
※予定は変更になる場合があります
4日（月）
ＡＩＧ*（1.10）
ウィン・リゾーツ（1.03）
5日（火）
ヤム・ブランズ （1.41）
デュポン（1.03）
6日（水）
ＣＶＳヘルス（1.56）
クアルコム（2.56）
アーム（0.26）
ギリアド・サイエンシズ（1.50）
リフト（0.20）
7日（木）
モデルナ（-1.93）
ラルフローレン（2.39）
タペストリー（0.95）
アンダーアーマー（0.20）
エクスペディア（6.10）
ピンタレスト（0.34）
8日（金）
パラマウント（0.23）
※予定は変更になる場合があります