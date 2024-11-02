*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル

4日（月）
ＡＩＧ*（1.10）
ウィン・リゾーツ（1.03）

5日（火）　
ヤム・ブランズ　（1.41）
デュポン（1.03）

6日（水）　
ＣＶＳヘルス（1.56）
クアルコム（2.56）
アーム（0.26）
ギリアド・サイエンシズ（1.50）
リフト（0.20）

7日（木）　
モデルナ（-1.93）
ラルフローレン（2.39）
タペストリー（0.95）
アンダーアーマー（0.20）
エクスペディア（6.10）
ピンタレスト（0.34）

8日（金）
パラマウント（0.23）

※予定は変更になる場合があります