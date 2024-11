10月16日に『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を完走し、3rdシングル『MAZQUERADE』をリリースした新世代ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL。高いクオリティのパフォーマンスと独自の世界観で、2023年のデビューから多くの人を魅了してきた。そんな彼らが魅了したのは、ファンだけにとどまらない。MAZZELは、BMSGに所属するアーティストの中では“末っ子”的ポジションのグループだ。もちろんどのメンバーも実力は非の打ち所がないのだが、先輩アーティストたちからかわいがられている様子を様々な場所で見ることができるのだ。

(関連:【動画あり】SK-HIとスピード勝負に挑むMAZZEL)

例えば、MAZZELの公式TikTokアカウントにアップされている動画。新曲である「MAZQUERADE」は曲に合わせて複数人で回転する映像を公開しており、この音源を使ってメンバー同士ではもちろん、様々なアーティストとのコラボ動画を撮っているのだが、そこには事務所の代表取締役CEOであるSKY-HIをはじめ、BMSGアーティストの姿も多い。例えば、ソロアーティストのAile The ShotaはNAOYA、KAIRYU、TAKUTO、HAYATOとともに撮影。10月26日にアップされた動画には、「良い加減にしたい。MAZZEL愛してるぅ。」とコメントを残していた。そして、もちろんBE:FIRSTメンバーの姿も。MANATOは同い年のSEITO、EIKIとともにくるくる回りながら楽しそうにカメラにポーズをキメていた。ちなみに、SEITOはBE:FIRSTメンバーのお決まりとも言える“ワンチャンソードポーズ”を披露しており、グループ同士の良好な関係性もそこには窺えた。10月7日公開の動画には、RANとRYUKIとともにBE:FIRSTのSHUNTOが登場。SHUNTOはRYUKIにちょっかいをかけたり、笑顔を見せたり、楽しそうな様子を見せていた。

また、MAZZEL公式YouTubeチャンネルで10月12日にアップされた「【初ゲスト】SKY-HIとガチスピード王決定戦! [MAZZEL ROOM #まぜべや]」では、チャンネル初のゲストとしてSKY-HIが登場。同動画では1人1枚ずつカードを重ねていき、どれか1種類の果物が5個になったらベルを鳴らすという「ハリガリ」で楽しんでいる。SKY-HIもゲームに参加しており、メンバーと同じ目線で真剣にゲームに興じている。ゲームルールを正確に把握していなかったSKY-HIがお手つきをしてしまうもそれが見逃されるシーンでは、NAOYAは「(忖度されることを)許したくないけどね!」と場を茶化し、SKY-HIも笑顔を見せていた。代表取締役CEOとも肩肘張らずにやり取りができているその様子からは、彼らが普段からかわいがられていることがわかるのではないだろうか。

以前SKY-HIが「1番大事に考えたのは、彼ら(MAZZEL)が“自走する”環境を整えること」(※1)と語っていたことがある。MAZZELがかわいがられているこの状況は、その環境を作る一つの要因にもなっているのかもしれない。そんな中で今後まだまだ成長を続けていくであろう彼らが、より大きな存在になっていくであろうことは想像に難くない。

※1:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00592/00081/

(文=高橋梓)