¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¤ÎÍÌ¾¥¢¥Ë¥á¡É¤Ë³¤³°ÁûÁ³¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¿ÍÊ¸»ú¤¬¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×
¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Õ¥£¤Î¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î½Æ¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤òºÌ¤ë¡Ö¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡×¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÆüËÜ¤Ë¤â±ï¤Î¤¢¤ë·æºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤È¤¤¤¦¥¸¥Ã¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ë¤è¤ëÉ¬»¦µ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î10Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò2-0¤ÇÇË¤Ã¤¿»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï6Ëü2000¿Í¤ÈÂ¿¤¯¡¢3³¬ÀÊ¤Þ¤ÇËä¤á¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤¬Ç÷ÎÏ¤Î¥³¥ì¥ª¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÈÇò¤ò²Ã¤¨¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î½Æ¡×¡£¥ë¥Õ¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¿ÍÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÏÓ¤È·ý¤Ï¡¢º£¤Ë¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤À¡£
¡¡¸½ÃÏµ¼Ô¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥³¥ì¥ª¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤é¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾42Ê¬¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ç¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤ä¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¤é¤òÍÊ¤·¤¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë