児童、青少年の健全な育成に寄与！ノエビアグリーン財団「2024年度助成事業 一般公募」

ノエビアグリーン財団は、日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、また、児童、青少年の健全な育成に寄与することを目的として、2024年度助成事業の一般公募を開始します。

ノエビアグリーン財団「2024年度助成事業 一般公募」

ノエビアグリーン財団は、日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、また、児童、青少年の健全な育成に寄与することを目的として、2024年度助成事業の一般公募を開始。

応募は2024年12月2日(月)9:00から2025年1月15日(水)正午(12:00)までの期間、電子申請にて受付します。

選考結果の発表は2025年4月下旬を予定しています。

募集概要

■助成の趣旨

児童、青少年の健全な育成や、スポーツの発展、普及に寄与。

■応募資格

「団体」

児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、または奨励している団体。

※申請は1団体につき1事業のみ、助成回数3回(3年度)まで。

すでに3回の採択実績がある団体は対象外。

※団体の活動内容や成果等を広く公開するため、公式ホームページもしくは公式SNSを有していること。

▼応募要領はこちら

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/pdf/boshu_241101.pdf

「個人」

将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すアマチュアスポーツ選手(18歳以下)。

プロ契約選手は対象外。

※公募開始(2024年12月2日)時点の年齢が18歳以下。

※プロ契約選手は対象外。

プロ契約選手の定義は「応募要領」参照。

▼応募要領はこちら

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/athlete/pdf/boshu_241101.pdf

■助成金

1件あたり上限300万円 ※年間の助成件数、各々の金額は選考委員会にて決定。

■助成対象期間

2025年5月1日(木)〜2026年4月30日(木) ※1年間

■応募期間

2024年12月2日(月)9:00〜2025年1月15日(水)正午(12:00)

※2024年度より応募期間を短縮していますのでご注意ください。

■助成の決定

選考委員会にて決定後、2025年4月下旬ごろ、採否の結果をメールにて通知します。

あわせて、同財団ホームページにて採択者を発表します。

■応募方法

助成申込は2024年12月2日(月)9:00より、電子申請(助成サポートシステム: https://noevirgreen.yoshida-p.net/ )にて受付します。

郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。

■採択者さま対象オンライン説明会

2025年6月上旬開催予定

※採択者の方はオンライン説明会に参加出来ます。

【過去の助成実績(直近5年分)】

過去の助成実績(直近5年分)

【過去の採択者】

■団体

・採択者一覧

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/list/

・採択者紹介VTRおよびインタビュー

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/interview/

■個人

・採択者一覧

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/athlete/list/

・採択者紹介VTRおよびインタビュー

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/athlete/interview/

【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】

https://www.noevirgreen.or.jp/foundation/index.htm

設立日 : 2013年3月21日(公益財団法人移行日:2013年12月3日)

所在地 : 東京都中央区銀座7-6-15

事業目的: 環境及びスポーツ並びに児童・青少年の健全な育成に関する事業を行い、

地球環境の保全及びスポーツの普及と発展並びに未来を担う

児童・青少年の育成を通じ、豊かな社会の形成に寄与すること。

事業内容: (1) 環境活動の普及と啓蒙

(2) 環境活動団体及びスポーツ団体等への助成

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援

(4) 児童・青少年の健全育成支援

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

紹介VTR : ノエビアグリーン財団紹介VTR(約9分間)

<お問い合わせ>

公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局

〒104-8208 東京都中央区銀座7-6-15

E-mail: info@noevirgreen.or.jp

TEL : 03-5568-3388 9:00〜17:30(土日祝日・年末年始除く)

※ご不明な点やご質問がございましたら、「よくあるご質問( https://www.noevirgreen.or.jp/faq/ )」をご確認の上、お早目にお問い合わせください。

お問い合わせおよび申請後の書類差し替え・修正等は応募締切の前日2025年1月14日(火)17:30までの受付となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 児童、青少年の健全な育成に寄与!ノエビアグリーン財団「2024年度助成事業 一般公募」 appeared first on Dtimes.