購入前抽選で最高100,000円が当たる！ハイセンスジャパン「ハイセンス2024冬キャッシュバックキャンペーン」

ハイセンスジャパンは、「ハイセンス2024冬キャッシュバックキャンペーン」を2024年11月1日より実施中。

このキャンペーンは対象商品を購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバック(または選択によりPayPayポイントバック)を行なうものです。

応募コースはテレビが「100v型プレミアムコース」「Mini LEDハイエンドコース」「Mini LED大画面コース」「Mini LED大人気コース」「量子ドット高画質コース」の5コースから選べます。

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞に応じて決まります。

キャンペーン概要について

同社LINEアカウントを友だち追加し、希望する商品の対象コースを選択してアンケートに回答いただくと抽選に参加できます。

抽選は必ず商品購入前に実施していただきます。

購入後の抽選は対象外とさせていただきます。

当選すると指定の金額のキャッシュバック(または選択によりPayPayポイントバック)の権利を差し上げます。

有効期限内に対象の商品を購入し、本キャンペーンサイトから購買証明書(レシート、領収書)と保証書の画像をアップロードしていただくと、キャッシュバックの受取り情報が後日LINEで届きます。

■抽選・購入期間

2024年11月1日(金)11:00〜2025年1月13日(月)23:59

・購買証明書(レシート・領収書等)登録期限:当選日から14日以内の23:59まで

・保証書登録期限:当選日から30日以内の23:59まで

■応募コース

【100v型プレミアムコース】

・対象商品:100U7N

・1等:100,000円/2等:70,000円/3等:50,000円/4等:30,000円/5等:10,000円

【Mini LEDハイエンドコース】

・対象商品:75U9N、65U9N

・1等:40,000円/2等:30,000円/3等:20,000円/4等:10,000円/5等:5,000円

【Mini LED大画面コース】

・対象商品:85U8N、75U8N

・1等:30,000円/2等:20,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:1,000円

【Mini LED大人気コース】

・対象商品:65U8N、55U8N

・1等:20,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

【量子ドット高画質コース】

・対象商品:65U7N、55U7N

・1等:10,000円/2等:7,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

■応募方法

1. キャンペーンサイトにアクセス

二次元コードを読み取り、キャンペーンにアクセスしてください。

https://www.hisense.co.jp/cashback-2024wcp

2. ハイセンス公式LINEをお友だち登録

「くじに参加する」ボタンをタップするとハイセンス公式LINEが友だちに追加されます。

※くじに参加するにはハイセンス公式LINEアカウントを友だちに追加いただく必要があります。

3.抽選コースを選択してくじに参加

希望する商品の対象コースを選択し、簡単なアンケートにお答えのうえ、抽選に参加してください。

その場で抽選結果がわかります。

当選結果はハイセンス公式LINEからも通知されます。

※参加はキャンペーン期間中、各コースおひとり様1回1台限り(全5コース)となります。

4. 対象商品購入

キャンペーン期間中、かつ登録期間中に当選されたコースの対象商品を購入ください。

5. レシートまたは領収書、保証書登録

キャンペーンサイトの「当選履歴」、もしくはLINEに届いた登録フォームから、以下2点の画像をアップロードしてください。

ご登録の結果はキャンペーンサイトの「当選履歴」に後日表示されます。

(1)レシートまたは領収書、ECショップで購入の場合は、購入したことがわかる画面のスクリーンショット画像でも可。

(2)メーカー保証書 (家電量販店が発行した保証書は無効です)

※レシート・領収書等登録期限:当選日から14日以内の23:59まで。

保証書登録期限:当選日から30日以内の23:59まで。

※期限を過ぎた場合は当選無効になります。

6. キャッシュバック受取り

【セブン銀行ATM受取りの場合】

・キャッシュバックの送付は株式会社セブン・ペイメントサービスより「送金の案内」を電子メールにてお送りしますので「notice@7ps-info.jp」の受信設定を事前にお願いします。

・キャッシュバックの受取りに必要な情報を公式LINEアカウントから配信をしますのでブロックしていないことを確認してください。

※キャッシュバックの案内の送付は2月下旬頃を予定しています。

ただし、やむを得ない事情により、ご連絡が遅れる場合があります。

・キャッシュバックの受取り期限は「送金の案内」メールが届いた日を含めて30日以内です。

受取り期限を過ぎた場合はキャッシュバックの受取りができなくなりますので、必ず期限内に受取りをお願いします。

【PayPayポイント受取りの場合】

・「PayPayギフトカード」の受取りの案内を公式LINEアカウントから配信をします。

・PayPayアプリをダウンロードのうえ、当選履歴の該当コース内「ギフトを受け取る」より、「PayPayポイントを受け取る」を選択いただくと、PayPayアプリが起動し、自動的にチャージが行えます。

ギフトカードURLでのチャージがうまくできない場合は、PayPayアプリの「チャージ」内の下部にある「ギフトカード」より、ギフトカード番号を入力のうえお受取りください。

※PayPayポイントの受取りの案内の送付は2月下旬頃を予定しています。

