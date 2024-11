京都で贅沢な宿泊体験！Nazuna「 Uber One キャンペーン」

Nazunaは、2024年11月1日から11月15日までの期間限定で、「 Uber One キャンペーン」を実施中です。

Uberのサブスクリプション(定額)サービス「 Uber One 」会員限定で、Nazunaのラグジュアリー旅館へのご宿泊が抽選で当たる特別なチャンスです。

京都の趣深い町屋旅館で、上質なおもてなしを体験出来ます。

Uber Eatsで期間内に5,000円以上の注文で、Nazunaでの宿泊が抽選で当たるキャンペーンです。

注文金額が多いほど当選確率もアップするため、期間中は日常の食事やデリバリーを気軽に楽しみながら、Nazunaが提供する贅沢な宿泊体験を堪能できます。

【キャンペーン特典】

「 Uber One 」会員限定で、期間内に合計で5,000円以上の注文を行うと抽選にエントリーされます。

https://p.uber.com/nazuna2024

Nazuna宿泊券

対象施設:Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 二条城、Nazuna 京都 御所、Nazuna 京都 東本願寺の4施設から選べます。

【抽選結果発表】

キャンペーンの抽選結果は、2024年12月中旬までに当選者へアプリ内バナー、メール、プッシュ通知を通じて発表します。

当選者の方には、京都のフレンドリーラグジュアリーな町屋旅館で、特別な滞在を楽しめます。

■NazunaとUber Eatsで心に残る京都体験を

Nazunaのフレンドリーラグジュアリーな町屋旅館は、日本の伝統建築と現代的な快適さを組み合わせ、訪れる方々に「おせっかい」を通して特別な体験をお届けします。

Uber One と共同で実施する「 Uber One キャンペーン」では、「 Uber One 」会員の方々に日常のデリバリー注文を通して、Nazunaが提供する宿泊機会に参加いただけるよう、キャンペーン特典を用意されました。

Uber Eatsの利用を通じて、Nazunaのフレンドリーラグジュアリーの町屋旅館で京都ならではの心に残るひとときを楽しめます。

■Nazuna 京都 椿通について

当選された方が宿泊できる「Nazuna 京都 椿通」は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

奥行きのある京都らしい造りが印象的なレセプション棟を抜けると、花街の世界を彷彿とさせる街並みが広がります。

石畳が敷かれた路地には夕暮れと共に提灯や置き行灯が灯り、お客様を艶やかで幻想的な空間へと誘います。

Nazuna 京都 椿通

客室は、京都の自然美をテーマとした「TAKE」「MIZU」「IWA」「HANA」「HA」の5つのカテゴリーから選べます。

全室半露天風呂付き、他のゲストとの接触の少ない一棟貸切型のコンセプトルームとなっています。

「TAKE」の客室

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st/

■「Nazuna 京都 椿通」概要

<アクセス>

阪急電鉄 京都本線「大宮駅」

京福電気鉄道 嵐山本線「四条大宮駅」から徒歩約5分

<所在地>

京都市下京区高辻通大宮西入坊門町838

<客室数>

23室

・ラグジュアリータイプ9室(すべて〜2名利用)

・デラックスタイプ14室(すべて〜3名利用)

<宿泊に関するお問い合わせ先>

電話番号: 075-748-0402

Email : tsubaki@nazuna.co

