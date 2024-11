「マジック：ザ・ギャザリング」の 体験会に参加！晴れる屋「最高のカードゲームをみんなで〜MTGはじめて、1,000円もらいませんか？〜」キャンペーン

晴れる屋は、2024年11月1日より、マジック:ザ・ギャザリングの体験会に参加して現金1,000円がもらえる「最高のカードゲームをみんなで〜MTGはじめて、1,000円もらいませんか?〜」キャンペーンを実施中。

晴れる屋は、2024年11月1日より、マジック:ザ・ギャザリングの体験会に参加して現金1,000円がもらえる「最高のカードゲームをみんなで〜MTGはじめて、1,000円もらいませんか?〜」キャンペーンを実施中です。

注意事項について

・本キャンペーンのご参加はおひとり様1回のみとなります。

・本キャンペーンは、予告なく延長、変更または終了する場合があります。

・既に『ウィザーズ・アカウント』を作成済みの方は本キャンペーン対象外となります。

・18歳未満のお客様は『ウィザーズ・アカウント』または『晴れる屋アカウント』を作成いただくことで条件達成となります。

・18歳未満のお客様は現金1,000円ではなく、Amazonギフトコード1,000円分を後日メールにてお送りします。

あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンでお渡しする現金1,000円及び同金額相当のギフトコードは、同社マーケティングに活用するためのアンケート回答の役務に対する報酬です。

