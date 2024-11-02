¡ÚÅÂÆ²Æþ¤ê¡Û¤Á¤¯¤ï¤Î¼î¶Ì¥ì¥·¥Ô¡ªÀÚ¤Ã¤Æº®¤¼¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¡Á¤Á¤¯¤ï¤Î¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø¤â¾Ò²ð
º£²ó¤Ï¡¢E¡¦¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Á¤¯¤ï¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Çºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤Á¤¯¤ï¤Î¼ïÎà¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤Î»¨³Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¡Û¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²
°ëÊÕÍÈ¤²¤Ï¤Á¤¯¤ï¤ÎÄêÈÖ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÈ¤²Ìý¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°á¤òºî¤ë¤Î¤¬»þÃ»¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤ÈÊÒ·ªÊ´¤òÆ±ÎÌ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Î°á¤Ë¡£¤Á¤¯¤ï¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î¼ïÎà¡×
¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖÀ¸¤Á¤¯¤ï¡×¤È¡Ö¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Â¸ºß¡£
¸«¤¿ÌÜ¤È¸¶ºàÎÁ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¤Ï¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ä¥¤¥È¥è¥ê¥À¥¤¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¡¢¥µ¥á¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÀ¸¤Á¤¯¤ï¤ÏºÙ¤¯Ã»¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¤ÏÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ê¤Á¤¯¤ï¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¡£
ÀÎ¡¢Ìî³°¤Ç¾Æ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½Ð±ÀÃÏÊý¤¬È¯¾Í¡£¸¶ºàÎÁ¤Ï¥È¥Ó¥¦¥ª¤Ç¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤ÎÊÌÌ¾¤«¤é¡Ö¤¢¤´Ìî¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤Ï¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÝÉÕ¤¤Á¤¯¤ï¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀÄÃÝ¤Ë¤¹¤ê¿È¤ò1ËÜ¤º¤Ä¼ê¤Ç¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Å·Á³ÃÝ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÝ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤½¤¦¡£
Ä»¼è¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¤¹¤ê¿È¤ËÆ¦Éå¤È¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò²Ã¤¨¾ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¦Éå¤Á¤¯¤ï¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ïµû¤¬ÂçÊÑµ®½Å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤ê¿È¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¦Éå¤òÍÑ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡È¤«¤Þ¤Ü¤³¡É¤À¤Ã¤¿¡ª 1700Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¤Á¤¯¤ï¤ÎÎò»Ë
¤Á¤¯¤ï¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£¤«¤éÌó1700Ç¯Á°¡¢¿À¸ù¹Ä¹¡¤¬¤¬µû¤Î¤¹¤ê¿È¤òËÈ¡Ê¤Û¤³¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤¬³÷¤ÎÊæ¡Ê¤¬¤Þ¤Î¤Û¡Ë¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸Æ¤ÓÌ¾¤¬Å¾¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÃÇÌÌ¤¬ÃÝ¤Î´Ý¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÖÃÝ¤ÎÎØ¡×¤«¤é¡ÖÃÝÎØ¡Ê¤Á¤¯¤ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËëËö¤ÎÉð»Î¤È¾¦¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¡ª Åö»þ¤Î²¼µéÉð»Î¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¯¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤òËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê²¼µéÉð»Î¤«¤é¤ÎÈóÆñ¤ÎÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È±£¸ì¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤³¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÄêÃå¤·¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤óÃæ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÈÄ¤Ë¤Î¤»¤Æ¾ø¤·¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤Á¤¯¤ï¤¬Å«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÅ«¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ²¬»³¸©¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÅ«¤Ë¤·¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÄÅ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤¯¤ï¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¿á¤¤¤ÆÁÕ¤Ç¤ë¡Ö¤Á¤¯¤ïÅ«¡×¤ÎÁÕ¼Ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹Ö±é²ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤¬¤Á¤¯¤ï¤Î¿á¤Êý¹ÖºÂ¤òÆ°²è¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤¯¤ï¤ÎÂÀ¤µ¤äÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»°è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡ª
¢£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤Ç¤ª¤«¤º¤òºî¤í¤¦¡ª
¤Á¤¯¤ï¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£E¡¦¥ì¥·¥Ô¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿°ëÊÕÍÈ¤²¤Ï¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¤Á¤¯¤ï¤Î»Ý¤ß¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤Ã¤Æº®¤¼¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¹©Äø¤Ç¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â¤Á¤¯¤ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¼¤Òº£Ìë¤Î¤ª¤«¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Çºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤Á¤¯¤ï¤Î¼ïÎà¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤Î»¨³Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¡Û¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²
¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤² ´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Á¤¯¤ï 4ËÜ
<°á>
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸ 2
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 2
ÀÄ¤Î¤ê Âç¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
¿å Âç¤µ¤¸ 3
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ë¡ã°á¡ä¤ò¤«¤é¤á¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤ËÆþ¤ì¤ÆÇö¤¯¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇÍÈ¤²¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Á¤¯¤ï 4ËÜ
<°á>
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸ 2
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 2
ÀÄ¤Î¤ê Âç¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
¿å Âç¤µ¤¸ 3
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ
1¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ë¡ã°á¡ä¤ò¤«¤é¤á¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤ËÆþ¤ì¤ÆÇö¤¯¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇÍÈ¤²¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
°ëÊÕÍÈ¤²¤Ï¤Á¤¯¤ï¤ÎÄêÈÖ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÈ¤²Ìý¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°á¤òºî¤ë¤Î¤¬»þÃ»¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤ÈÊÒ·ªÊ´¤òÆ±ÎÌ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Î°á¤Ë¡£¤Á¤¯¤ï¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î¼ïÎà¡×
¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖÀ¸¤Á¤¯¤ï¡×¤È¡Ö¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Â¸ºß¡£
¸«¤¿ÌÜ¤È¸¶ºàÎÁ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¤Ï¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ä¥¤¥È¥è¥ê¥À¥¤¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¡¢¥µ¥á¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÀ¸¤Á¤¯¤ï¤ÏºÙ¤¯Ã»¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¤ÏÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ê¤Á¤¯¤ï¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¡£
¡¦Ìî¾Æ¤¤Á¤¯¤ï
ÀÎ¡¢Ìî³°¤Ç¾Æ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½Ð±ÀÃÏÊý¤¬È¯¾Í¡£¸¶ºàÎÁ¤Ï¥È¥Ó¥¦¥ª¤Ç¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤ÎÊÌÌ¾¤«¤é¡Ö¤¢¤´Ìî¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤Ï¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÝÉÕ¤¤Á¤¯¤ï
ÆÁÅç¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÝÉÕ¤¤Á¤¯¤ï¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀÄÃÝ¤Ë¤¹¤ê¿È¤ò1ËÜ¤º¤Ä¼ê¤Ç¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Å·Á³ÃÝ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÝ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤½¤¦¡£
¡¦Æ¦Éå¤Á¤¯¤ï
Ä»¼è¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¤¹¤ê¿È¤ËÆ¦Éå¤È¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò²Ã¤¨¾ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¦Éå¤Á¤¯¤ï¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ïµû¤¬ÂçÊÑµ®½Å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤ê¿È¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¦Éå¤òÍÑ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡È¤«¤Þ¤Ü¤³¡É¤À¤Ã¤¿¡ª 1700Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¤Á¤¯¤ï¤ÎÎò»Ë
¤Á¤¯¤ï¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£¤«¤éÌó1700Ç¯Á°¡¢¿À¸ù¹Ä¹¡¤¬¤¬µû¤Î¤¹¤ê¿È¤òËÈ¡Ê¤Û¤³¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤¬³÷¤ÎÊæ¡Ê¤¬¤Þ¤Î¤Û¡Ë¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸Æ¤ÓÌ¾¤¬Å¾¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÃÇÌÌ¤¬ÃÝ¤Î´Ý¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÖÃÝ¤ÎÎØ¡×¤«¤é¡ÖÃÝÎØ¡Ê¤Á¤¯¤ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËëËö¤ÎÉð»Î¤È¾¦¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¡ª Åö»þ¤Î²¼µéÉð»Î¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¯¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤òËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê²¼µéÉð»Î¤«¤é¤ÎÈóÆñ¤ÎÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È±£¸ì¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤³¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÄêÃå¤·¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤óÃæ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÈÄ¤Ë¤Î¤»¤Æ¾ø¤·¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤Á¤¯¤ï¤¬Å«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÅ«¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ²¬»³¸©¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÅ«¤Ë¤·¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÄÅ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤¯¤ï¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¿á¤¤¤ÆÁÕ¤Ç¤ë¡Ö¤Á¤¯¤ïÅ«¡×¤ÎÁÕ¼Ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹Ö±é²ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤¬¤Á¤¯¤ï¤Î¿á¤Êý¹ÖºÂ¤òÆ°²è¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤¯¤ï¤ÎÂÀ¤µ¤äÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»°è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡ª
¢£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤Ç¤ª¤«¤º¤òºî¤í¤¦¡ª
¤Á¤¯¤ï¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£E¡¦¥ì¥·¥Ô¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿°ëÊÕÍÈ¤²¤Ï¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¤Á¤¯¤ï¤Î»Ý¤ß¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤Ã¤Æº®¤¼¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¹©Äø¤Ç¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â¤Á¤¯¤ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¼¤Òº£Ìë¤Î¤ª¤«¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)